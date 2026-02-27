Η δεύτερη κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει επιδείξει ένα συγκεκριμένο είδος αρρενωπότητας - το είδος που αντανακλά την έννοια της λαϊκιστικής δεξιάς για την αρρενωπότητα: ένας υπουργός Άμυνας που λέει στον κόσμο «F-A-F-O» (F*** Around, Find Out - «Κάνε μ...ς και θα δεις τι θα πάθεις»), ένας υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών που δημοσιοποιεί προπονήσεις χωρίς μπλούζα, ένα επερχόμενο τουρνουά MMA (Μικτές Πολεμικές Τέχνες) στο γκαζόν του Λευκού Οίκου.



Οι νεαροί Αμερικανοί άρρενες που κατά πλειοψηφία εμπιστεύτηκαν την ψήφο τους στον Τραμπ στις εκλογές του 2024, βοηθώντας τον 45ο πρόεδρο να αναδειχθεί σε Νο. 47, απλώς δεν ενδιαφέρονται. Δημοσκόπηση που ανατέθηκε για την Third Way, μια κεντρώα δημοκρατική δεξαμενή σκέψης στην Ουάσιγκτον που συχνά επικρίνει τους προοδευτικούς, έδειξε ότι η δημοτικότητα του Τραμπ στην εργασία μειώθηκε στο 32% μεταξύ των ανδρών ψηφοφόρων ηλικίας 18-29 ετών. Πρόσθετα δεδομένα έρευνας από το Speaking with American Men, ένα πρόγραμμα που συνεργάζεται με το Δημοκρατικό Κόμμα, διαπίστωσαν ότι μόνο το 27% των ανδρών ηλικίας 16-29 ετών πιστεύουν ότι ο Τραμπ «προσφέρει αποτελέσματα για ανθρώπους σαν εσένα».

Δεν χρειάζεται πτυχίο ψυχολογίας για να καταλάβει κανείς τι συνέβη.

Οι άνδρες της Gen Ζ υποστήριξαν τον Τραμπ έναντι της υποψήφιας των Δημοκρατικών, τότε αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις, επειδή ένιωθαν οικονομική ανασφάλεια και πίστευαν ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε επικεντρωθεί σε λανθασμένες προτεραιότητες. Κύρια ανησυχία τους ήταν το υψηλό κόστος ζωής και η εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές συγκρούσεις στο εξωτερικό. Στον Τραμπ έβλεπαν έναν φιλόδοξο υποψήφιο που θα επαναπροσδιόριζε την ατζέντα στην Ουάσιγκτον, θα ξεκινούσε μια νέα εποχή οικονομικής ευημερίας και θα περιόριζε τις αμερικανικές δεσμεύσεις στο εξωτερικό.



Όμως, όσον αφορά τους νέους άνδρες, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Η δήλωση του Τραμπ που καυχιέται ότι «έχω κερδίσει την οικονομική προσιτότητα» - επιμένοντας ότι το περασμένο έτος ήταν μια ιστορική επιτυχία - δεν βοηθάει.



«Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι νέοι είναι τόσο απογοητευμένοι με τον Τραμπ αυτή τη στιγμή και απομακρύνονται είναι ακριβώς ο λόγος που τον υποστήριξαν εξαρχής», είπε η Ρέιτσελ Τζανφάζα, ιδρύτρια της The Up and Up, μιας εταιρείας ποιοτικής έρευνας και μέσων ενημέρωσης που επικεντρώνεται στη Gen Ζ. «Ήθελαν αλλαγή, ήταν απογοητευμένοι με την οικονομική τους κατάσταση και το κόστος ζωής, και εκείνος υποσχέθηκε να βελτιώσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Και να που φτάσαμε, πάνω από ένα χρόνο αργότερα, και τίποτα δεν έχει αλλάξει - και στην πραγματικότητα, πολλοί νέοι, και νέοι άνδρες, αισθάνονται ότι η ζωή τους είναι χειρότερη».



Ορισμένες αναλύσεις μετά το 2024 εκτίμησαν την υποστήριξη του Τραμπ μεταξύ των νέων ανδρών σε λίγο κάτω από 50%. Άλλες έρευνες έδειξαν ότι ο 79χρονος πλέον πρόεδρος, ο γηραιότερος στην αμερικανική ιστορία κατά την εκλογή του, συγκέντρωσε πάνω από το 50% των ψήφων της αρσενικής Gen Ζ.



Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση του Τραμπ με αυτήν την ομάδα ψηφοφόρων ήταν καθοριστική για τη νίκη του, και μια αξιοσημείωτη βελτίωση σε σχέση με τις εκστρατείες του 2016 και του 2020, αναμετρήσεις στις οποίες οι νέοι άνδρες ευνόησαν τους υποψήφιους των Δημοκρατικών - Χίλαρι Κλίντον και Τζο Μπάιντεν, αντίστοιχα - με σημαντική διαφορά. Πράγματι, οι Ρεπουμπλικάνοι βγήκαν από την πιο πρόσφατη κούρσα για τον Λευκό Οίκο με την ελπίδα ότι είχε πραγματοποιηθεί μια αναδιάταξη, ότι οι νέοι άνδρες ήταν πιο πιθανό να ψηφίσουν το Ρεπουμπλικανικό ψηφοδέλτιο στο μέλλον. Αυτή θα ήταν μια σημαντική εξέλιξη. Αλλά τώρα, η υποστήριξη προς τον πρόεδρο μεταξύ των νέων ανδρών έχει καταρρεύσει. Όχι μόνο οι άνδρες ηλικίας 18-29 ετών έχουν απογοητευτεί από τον Τραμπ, αλλά και το εύρος της αποδοκιμασίας τους είναι εντυπωσιακό.



Να τι (δεν) είναι το πρόβλημα: η προκλητική συμπεριφορά του Τραμπ, η καυστική ρητορική του, οι ανώριμες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά είναι το μόνα πράγματα που γνωρίζουν οι νεότεροι ψηφοφόροι. Είναι η κανονικότητά τους. Οι κριτικές τους για τον Τραμπ είναι λιγότερο στυλιστικές και πιο ουσιαστικές.



Η Τζανφάζα εξήγησε ότι οι νέοι άνδρες θεωρούν το δασμολογικό καθεστώς του Τραμπ ως αποτυχία. Αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας στη Βενεζουέλα και αλλού, πιστεύοντας ότι ξεγελάστηκαν από τις δεσμεύσεις του να δώσει έμφαση στην εγχώρια ανάκαμψη έναντι του ξένου τυχοδιωκτισμού. Απωθούνται από το επιθετικό πρόγραμμα απελάσεων της κυβέρνησης και βλέπουν τον πρόεδρο ως αδιάφορο για τη δημόσια υπηρεσία, αλλά μάλλον ως έναν εγωιστή ηγέτη που νοιάζεται να συνεργάζεται με εταιρείες κρυπτονομισμάτων για να γεμίσει τον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό - και να επιδιώκει ματαιόδοξα έργα, όπως η ανέγερσης μιας νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.



«Βλέπουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες πλουτίζει ο ίδιος και δεν εστιάζει στον αμερικανικό λαό», είπε η Τζανφάζα. «Τον βλέπουν ως μέρος αυτής της ελίτ, την οποία καταδίκαζε επί χρόνια».



Οι επιπτώσεις ήταν τόσο άσχημες που βλάπτουν ακόμη και τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ελπίζει να διαδεχθεί τον Τραμπ και ο οποίος στα 41 του χρόνια απέχει μόνο δώδεκα χρόνια από το δημογραφικό στοιχείο των νέων ψηφοφόρων. «Ένα πενιχρό 26% των νέων ανδρών θα υποστήριζαν μια προεδρική υποψηφιότητα του Βανς στις γενικές εκλογές του 2028, με το 55% να είναι αντίθετο και το 17% να είναι αβέβαιο», αναφέρεται στο υπόμνημα που περιγράφει τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης Third Way.



Η στροφή 180 μοιρών από τους νέους άνδρες ψηφοφόρους είναι παράλληλη με εκείνη αρκετών άλλων εκλογικών ομάδων που συνήθως υποστηρίζουν τους Δημοκρατικούς, αλλά στράφηκαν προς τον Τραμπ το 2024. Πολλοί από αυτούς τους ψηφοφόρους είναι πλέον δυσαρεστημένοι με τον χειρισμό της οικονομίας και άλλων ζητημάτων από τον Τραμπ και τον έχουν εγκαταλείψει σταθερά τον τελευταίο χρόνο. Οι νέοι άρρενες ψηφοφόροι δεν διαφέρουν.



Οι άνδρες της Gen Ζ ψήφισαν τον Τραμπ για να πετύχει συγκεκριμένα πράγματα. Όχι μόνο πιστεύουν ότι απέτυχε να τα υλοποιήσει, αλλά και ότι επιδείνωσε τα προβλήματα που του εμπιστεύτηκαν να λύσει. Κανένα podcast που να κατηγορεί τους «woke Δημοκρατικούς» δεν θα το αντισταθμίσει αυτό, ακόμα και αν η κατηγορία ακούγεται αληθινή.



Πηγή: The Washington Post

