Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διάλογο με τη Βόρεια Κορέα χωρίς προϋποθέσεις, μετέδωσαν την Παρασκευή το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap της Νότιας Κορέας και άλλα μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον Λευκό Οίκο.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι δεν υπάρχει λόγος να μην υπάρχει καλή σχέση με τις ΗΠΑ εάν η Ουάσιγκτον αποσύρει την «εχθρική πολιτική», όπως την αποκάλεσε, εναντίον της χώρας του.

