Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διάλογο με τη Βόρεια Κορέα χωρίς προϋποθέσεις

Ο Κιμ από την πλευρά του δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να μην υπάρχει καλή σχέση με τις ΗΠΑ αρκεί να αποσύρουν την «εχθρική πολιτική» εναντίον της χώρας του

Κιμ και Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διάλογο με τη Βόρεια Κορέα χωρίς προϋποθέσεις, μετέδωσαν την Παρασκευή το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap της Νότιας Κορέας και άλλα μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον Λευκό Οίκο.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι δεν υπάρχει λόγος να μην υπάρχει καλή σχέση με τις ΗΠΑ εάν η Ουάσιγκτον αποσύρει την «εχθρική πολιτική», όπως την αποκάλεσε, εναντίον της χώρας του. 

