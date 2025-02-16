Οι υπουργοί Εξωτερικών των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών του κόσμου (G7) επιβεβαίωσαν χθες Σάββατο την ακλόνητη υποστήριξή τους στην Ουκρανία, κατά τη συνεδρίασή τους στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Τα μέλη της G7 συζήτησαν για τον καταστροφικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία», αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους. «Υπογράμμισαν την δέσμευσή τους να συνεργαστούν για να συμβάλουν στην επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης και σε μια ισχυρή και ευημερούσα Ουκρανία, ενώ επιβεβαίωσαν την ανάγκη παροχής ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει».

Στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας και της Ιταλίας συμμετείχαν επίσης η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας και ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα.

Με την υποστήριξη της Δύσης, η Ουκρανία πολεμά εδώ και τρία χρόνια τα ρωσικά στρατεύματα που εισέβαλαν στο έδαφός της.

Οι χώρες της G7 έχουν προσφέρει στο Κίεβο στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Χθες Σάββατο, δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας. «Οποιεσδήποτε νέες, πρόσθετες κυρώσεις μετά τον Φεβρουάριο θα πρέπει να σχετίζονται με το εάν η Ρωσική Ομοσπονδία καταβάλλει πραγματικές προσπάθειες, καλή τη πίστει, για να βάλει οριστικό τέλος στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, παρέχοντας στην Ουκρανία μακροπρόθεσμη ασφάλεια και σταθερότητα ως κυρίαρχη και ανεξάρτητη χώρα», αναφέρει η κοινή δήλωση.

«Τα μέλη της G7 επιβεβαίωσαν την ακλόνητη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία στην υπεράσπιση της ελευθερίας, της εθνικής κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της», υπογραμμίζεται.

Τα κράτη-μέλη της «Ομάδας των Επτά» ζητούν επίσης την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Χαιρέτισαν τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς – η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας – και απηύθυναν έκκληση για αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.