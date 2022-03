Σε κλίμα έντασης διεξάγεται αυτή την ώρα η Σύνοδος Κορφής των Ευρωπαίων ηγετών για παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας, καθώς δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία για να καταλήξουν σε ένα κοινό κείμενο συμπερασμάτων με τις χώρες του Βορρά και του Νότου να έχουν ουσιαστικές διαφωνίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο συμπερασμάτων που είχε γίνει γνωστό χθες έχει αλλάξει και έχει κυκλοφορήσει μια νέα έκδοση του, η οποία λαμβάνει υπόψη όλες τις επιμέρους τροποποιήσεις και παρεμβάσεις που έχουν γίνει.

Ενδεικτικό της έντασης που επικρατεί είναι το γεγονός ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, αποχώρησε από την αίθουσα της Συνόδου, για να «καθαρίσει», όπως είπε, το μυαλό του.

«Πολύ ωραία! Πάω να πάρω λίγο αέρα και να καθαρίσει το μυαλό μου και αν έχετε κάτι καινούριο να μου πείτε, πείτε το» ανέφερε εκνευρισμένος στους υπόλοιπους ηγέτες.

Σύμφωνα δε με την El Pais, ο Σάντσεθ φέρεται να διάβασε το tweet ενός δημοσιογράφου, το οποίο σημείωνε ότι ο Ισπανός πρόεδρος απειλούσε να ασκήσει βέτο στα συμπεράσματα της Συνόδου. Τότε, εξοργισμένος από τις διαρροές, ο Σάντσες και αποχώρησε από την αίθουσα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πρότασή του για την ανάγκη επιβολής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου και αντιμετώπισης της μετακύλισης των τιμών του αερίου στην αγορά ηλεκτρισμού και στους καταναλωτές.

Όπως μεταδίδει, ο δημοσιογράφος του France 24, Dave Keating, «τα πράγματα δεν πάνε καλά στη συζήτηση για τον περιορισμό των τιμών της ενέργειας».

Ο ίδιος, επικαλούμενος πηγές της Συνόδου, σημειώνει ότι οι ηγέτες της Ε.Ε είναι απογοητευμένοι με τον Γερμανό Καγκελάριο, Όλαφ Σολτς, επειδή δε φαίνεται να έχει την ικανότητα της προκατόχου του να βρει συμβιβασμούς.

«Η γενική αίσθηση στην αίθουσα είναι ότι με τη Μέρκελ θα είχαμε πετύχει μια συμφωνία για το ανώτατο όριο εδώ και πολύ καιρό».

