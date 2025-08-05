Σε κατ' οίκον κράτηση ο Μπολσονάρου - Καταδικάζουν οι ΗΠΑ

Δικαστής του βραζιλιάνικου ομοσπονδιακού ανώτατου δικαστηρίου (STF) διέταξε χθες Δευτέρα να τεθεί υπό κατ’ οίκον κράτηση ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, επειδή δεν τήρησε την απαγόρευση που του έχει επιβληθεί να εκφράζεται μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δίκης του για απόπειρα κατάλυσης του πολιτεύματος, επιβολής πραξικοπήματος.

Σε έγγραφο του δικαστηρίου που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Αλεσάντρ τζι Μοράις στηλιτεύει την «επανειλημμένη παραβίαση των μέτρων που έχουν επιβληθεί» στον ακροδεξιό πρώην αρχηγό του κράτους.

Πιο συγκεκριμένα, ο δικαστής αναφέρεται σε παρεμβάσεις του κ. Μπολσονάρου που αναμεταδόθηκαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης από οπαδούς του κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων υπέρ του σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Έντονη αντίδραση των ΗΠΑ

Η διπλωματία των ΗΠΑ καταδίκασε την απόφαση. «Ο δικαστής (σ.σ. του STF Αλεσάντρ τζι) Μοράις, στον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις από τις ΗΠΑ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζει να χρησιμοποιεί τους θεσμούς της Βραζιλίας για να φιμώνει την αντιπολίτευση και να απειλεί τη δημοκρατία», ήταν η αντίδραση του γραφείου υποθέσεων δυτικού ημισφαιρίου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω X.

«Το να επιβάλλονται ακόμη περισσότεροι περιορισμοί στη δυνατότητα του Ζαΐχ Μπολσονάρου να υπερασπιστεί τον εαυτό του δημόσια δεν προσφέρει κοινωφελή υπηρεσία. Αφήστε τον Μπολσονάρου να μιλήσει!», πρόσθεσε το τμήμα αυτό του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

