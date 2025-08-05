Ζωολογικός κήπος στη Δανία ζητά μικρά κατοικίδια για να ταΐσει τα σαρκοφάγα ζώα του

Ένας ζωολογικός κήπος στη Δανία απηύθυνε έκκληση στο κοινό να… «δωρίσει» τα υγιή, ανεπιθύμητα κατοικίδιά του προκειμένου να υποβληθούν σε ευθανασία και να γίνουν τροφή για σαρκοφάγα ζώα που φιλοξενεί.

Ο ζωολογικός κήπος Aalborg ζήτησε συγκεκριμένα δωρεές ζωντανών κοτόπουλων, κουνελιών και ινδικών χοιριδίων, τα οποία, όπως λέει, το εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να θανατώσει εύκολα.

Ο ζωολογικός κήπος δέχεται επίσης ζωντανά άλογα - με τους ιδιοκτήτες να μπορούν να επωφεληθούν με φορολογική ελάφρυνση, αναφέρει το BBC.

Με ανάρτηση στο Instagram, ο ζωολογικός κήπος εξηγεί ότι έχει «την ευθύνη να μιμηθεί τη φυσική τροφική αλυσίδα των ζώων» και ότι τα μικρότερα ζώα «αποτελούν σημαντικό μέρος της διατροφής των θηρευτών μας».

Τα μικρά ζώα μπορούν να δωρίζονται τις καθημερινές, με όχι περισσότερα από τέσσερα κάθε φορά χωρίς ραντεβού.

Σε δήλωσή της, η αναπληρώτρια διευθύντρια του ζωολογικού κήπου, Πία Νίλσεν ανέφερε πως τα σαρκοφάγα ζώα του ζωολογικού κήπου τρέφονταν με μικρότερα ζώα «για πολλά χρόνια».

«Έχοντας σαρκοφάγα ζώα, είναι απαραίτητο να τους παρέχουμε κρέας, κατά προτίμηση με γούνα, κόκαλα κ.λπ. για να τους δίνουμε όσο το δυνατόν πιο φυσική διατροφή», εξήγησε η ίδια.

«Είναι λογικό να επιτρέπεται στα ζώα που πρέπει να υποβληθούν σε ευθανασία για διάφορους λόγους να γίνουν χρήσιμα με αυτόν τον τρόπο. Στη Δανία, η πρακτική αυτή είναι κοινή και πολλοί από τους επισκέπτες και τους συνεργάτες μας εκτιμούν την ευκαιρία να συμβάλουν. Τα ζώα που λαμβάνουμε ως δωρεές είναι κοτόπουλα, κουνέλια, ινδικά χοιρίδια και άλογα», σημείωσε.



Πηγή: skai.gr

