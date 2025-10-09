Λογαριασμός
Η στιγμή που ο Τραμπ ενημερώνεται από τον Ρούμπιο για τη συμφωνία Χαμάς – Ισραήλ (Εικόνες και βίντεο)

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε ένα χειρόγραφο σημείωμα στον Αμερικανό πρόεδρο και στη συνέχεια του ψιθύρισε κάτι στο αυτί 

Τραμπ - Ρούμπιο

Αυτή ήταν η στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για τη συμφωνία Χαμάς - Ισραήλ. O Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πλησίασε τον πρόεδρο, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στον Λευκό Οίκο, δίνοντας του ένα χειρόγραφο σημείωμα και στη συνέχεια τον πλησίασε, ψιθυρίζοντάς του κάτι στο αυτί.

Τραμπ- Ρούμπιο

«Μόλις μου δόθηκε ένα σημείωμα από τον υπουργό Εξωτερικών που λέει πως είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία στη Μέση Ανατολή και θα με χρειαστούν σύντομα, οπότε θα δεχτώ λίγες ακόμα ερωτήσεις», είπε αμέσως μετά ο Τραμπ. 

Τραμπ- Ρούμπιο

Τραμπ- Ρούμπιο

Ένας φωτογράφος του Associated Press που κάλυπτε το γεγονός εστίασε στο χειρόγραφο του Ρούμπιο το οποίο έγραφε: «Πρέπει να εγκρίνεις σύντομα μια ανάρτηση στο Truth Social, ώστε να ανακοινώσεις πρώτος τη συμφωνία».

Τραμπ- Ρούμπιο

Σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, το Truth Social, ο Τραμπ ανακοίνωσε στη συνέχεια «με υπερηφάνεια ότι το Ισράηλ και η Χαμάς δέχθηκαν και οι δύο την πρώτη φάση» του σχεδίου του. «Αυτό πάει να πει πως ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του (από τη Γάζα) μέχρι τη συμφωνημένη γραμμή, τα πρώτα στάδια ενόψει μιας σταθερής και διαρκούς ειρήνης».

Ο ίδιος δήλωσε στο Fox News ότι οι όμηροι «θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα», περιλαμβανομένων «των σορών των νεκρών (ομήρων)».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Μάρκο Ρούμπιο συμφωνία Χαμάς Ισραήλ
