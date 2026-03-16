Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν «σαφή πρόθεση» να ενισχύσουν τη ναυτική αποστολή της ΕΕ στη Μέση Ανατολή, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει διάθεση να επεκταθεί η εντολή της επιχείρησης στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε τη Δευτέρα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Στις συζητήσεις μας υπήρξε σαφής επιθυμία να ενισχυθεί αυτή η επιχείρηση, αλλά προς το παρόν δεν υπήρξε διάθεση να αλλάξει η εντολή της επιχείρησης Ασπίδες», δήλωσε η Κάλλας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε άλλες χώρες να συμβάλουν στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, αφού το Ιράν απάντησε στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις χρησιμοποιώντας drones, πυραύλους και νάρκες, κλείνοντας ουσιαστικά τη θαλάσσια οδό για τα δεξαμενόπλοια που συνήθως μεταφέρουν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η αποστολή της ΕΕ «Ασπίδες», που πήρε το όνομά της από την ελληνική λέξη «ασπίδες», δημιουργήθηκε το 2024 για την προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η αποστολή διαθέτει σήμερα ένα ιταλικό και ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο υπό την άμεση διοίκησή της, ενώ μπορεί να λάβει υποστήριξη από ένα γαλλικό πλοίο και ακόμη ένα ιταλικό σκάφος.

«Η συζήτηση ήταν ότι η επιχείρηση πρέπει να ενισχυθεί, καθώς δεν διαθέτει πολλά ναυτικά μέσα. Θα πρέπει να έχει περισσότερα», σημείωσε η Κάλλας.

Και πρόσθεσε: «Παρότι το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης, η Ερυθρά Θάλασσα παραμένει επίσης κρίσιμης σημασίας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.