Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις από την αρχή του πολέμου

Το Κίεβο δέχθηκε σφοδρό βομβαρδισμό από τη Ρωσία νωρίς το πρωί της Κυριακής, επίθεση την οποία ανεξάρτητοι παρατηρητές χαρακτήρισαν ως μία από τις μεγαλύτερες στην ουκρανική πρωτεύουσα από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε τον πλήρους κλίμακας πόλεμο πριν από περισσότερα από 3,5 χρόνια.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα, η Ρωσία έχει χτυπήσει και άλλες πόλεις, μεταξύ αυτών και η Ζαπορίζια που επίσης δέχεται μεγάλη επίθεση.

Στο Κίεβο, drones πέταξαν πάνω από την πόλη και τη γύρω περιοχή και αντιαεροπορικά πυρά ακούγονταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η επίθεση είναι σε εξέλιξη.

Πολλοί κάτοικοι βρήκαν καταφύγιο σε υπόγειους σταθμούς του μετρό. Σε πολλές περιοχές της ουκρανικής επικράτειας έχει σημάνει κόκκινος συναγερμός.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, μέχρι στιγμής υπάρχουν τρεις τραυματίες στο Κίεβο και τέσσερις στη Ζαπορίζια από τις ρωσικές επιθέσεις, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Οι τρεις τραυματίες στο Κίεβο έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο. Η Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά) χτυπήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές» σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, που έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Εξαιτίας της μεγάλης ρωσικής επίθεσης, η Πολωνία ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι έκλεισε τον εναέριο χώρο της στα σύνορα με την Ουκρανία, κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ. Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιστράτευσαν αεροσκάφος, για να διασφαλίσουν τον εναέριο χώρο, αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε πλήγματα κατά της Ουκρανίας σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπέλυσε νέες απειλές, υπογραμμίζοντας ότι όποιος επιχειρήσει να καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη εντός του εναέριου χώρου της χώρας «θα το μετανιώσει πικρά». Χαρακτήρισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο «κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας» της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

