Η κηδεία του Αλέν Ντελόν, του μύθου του κινηματογράφου, έγινε σήμερα αργά το απόγευμα στο ιδιωτικό του παρεκκλήσι στο κτήμα του στο Ντουσί, στην κεντρική Γαλλία, όπου ο ηθοποιός πέθανε την Κυριακή 18 Αυγούστου σε ηλικία 88 ετών, έγινε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο από τους οικείους του.

Σχεδόν 50 προσκεκλημένοι, πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Ντελόν που επιλέχθηκαν με προσοχή, παρέστησαν στην κηδεία και στην ταφή του ιερού τέρατος της 7ης τέχνης, η οποία τελέστηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως ήταν η επιθυμία του.

I funerali dell'attore francese Alain Delon si terranno oggi in forma privata nella sua tenuta. A partecipare alla cerimonia saranno solo i figli e poche altre persone. Porte chiuse, invece, per la sua compagna-badante. #ANSA https://t.co/WyH9aUwbpZ — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 24, 2024

Στην τελετή συμμετείχαν μόνο τα παιδιά του ηθοποιού και 50 ακόμη άτομα που έλαβαν προσκλήσεις.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ωστόσο, η οικογένεια απαγόρευσε στην τελευταία σύντροφο και φροντιστή του Ντελόν τα τελευταία χρόνια της ζωής του, την 66χρονη Χιρόμι Ρόλιν, να παρευρεθεί στην ιδιωτική τελετή.

Obsèques d’Alain Delon : le convoi funéraire arrive au domaine de la Brûlerie à Douchy @larep_fr pic.twitter.com/bIv2G1U35m — Nicolas Da Cunha (@Dacos27) August 24, 2024

Σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, στο περιοδικό «Paris Match» το 2021, ο Αλέν Ντελόν είχε δηλώσει ότι ήθελε μια καθολική, «διακριτική» κηδεία, με την παρουσία μόνο συγγενών και στενών φίλων και συνεργατών.

«Δε θέλω δημόσια κηδεία. Δε με ενδιαφέρει καθόλου αυτό» είχε πει ο αείμνηστος σταρ.

Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα είχε εκφράσει την επιθυμία του να ταφεί κοντά στα σκυλιά του, που υπεραγαπούσε.

Η διαμάχη της οικογένειας με τη Ρόλιν

Η ιαπωνικής καταγωγής Χιρόμι Ρόλιν έμενε με τον Αλέν Ντελόν στο κτήμα του για 17 χρόνια.

Το 2023 τα τρία παιδιά του ηθοποιού - Αλέν Φαμπιέν, Ανούσκα και Άντονι - είχαν καταθέσει μήνυση κατά της Ρόλιν για ηθική παρενόχληση, υπεξαίρεση αλληλογραφίας και κακοποίηση ζώων, μέχρι που κατάφεραν να τη διώξουν από το στο Ντουσί.

Η Ρόλιν απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες λόγω αμφιβολιών.

Μετά τον θάνατο του Αλέν Ντελόν, στις 18 Αυγούστου 2024, η 66χρονη δήλωσε συντετριμμένη στην εφημερίδα Le Figaro ότι τα παιδιά του δεν την άφησαν να δει τον αγαπημένο της για τελευταία φορά πριν πεθάνει, αν και ο ίδιος ο Ντελόν ήθελε να τη δει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.