Ο Χέντρικ Βιστ, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση με μαχαίρι κατά την οποία τρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν στην πόλη Ζόλινγκεν της δυτικής Γερμανίας ήταν "τρομοκρατική ενέργεια".

Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου στο περιθώριο της έρευνας για τον δράστη της χθεσινοβραδινής επίθεσης με μαχαίρι στο Φεστιβάλ του Ζόλινγκεν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 3 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και άλλα 8 να τραυματιστούν εκ των οποίων οι 4 βαριά.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΣΚΑΙ στη Γερμανία, Δήμητρα Κυρανούδη, συνελήφθη ένας 15χρονος ο οποίος ωστόσο δεν είναι ο δράστης αλλά φέρεται να γνώριζε για τα σχέδια του δράστη και δεν τα κατήγγειλε. Ο δράστης διαφεύγει ακόμη της σύλληψης.

Εντωμεταξύ, κοντά στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε το μαχαίρι με το οποίο έγιναν οι επιθέσεις και είναι σε εξέλιξη αναλύσεις DNA.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν αποκλείεται το τρομοκρατικό κίνητρο και πως δεν υπήρχαν αστυνομικές κάμερες στο φεστιβάλ, ούτε γινόταν σωματικός έλεγχος στην είσοδο.

Πιθανότερο κίνητρο η τρομοκρατία

Η αστυνομία δεν διακρίνει για την ώρα «κανένα άλλο κίνητρο εκτός από την τρομοκρατία», δήλωσε ο εισαγγελέας Μάρκους Κάσπερς, ο οποίος ερευνά την επίθεση με μαχαίρι στο Φεστιβάλ του Ζόλινγκεν, κατά την οποία τρία άτομα έχασαν την ζωή τους και άλλα οκτώ τραυματίστηκαν.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την υπόθεση, ο αστυνομικός διευθυντής Τόρστεν Φλάις επιβεβαίωσε ακόμη την πληροφορία ότι ο δράστης στόχευε συγκεκριμένα στον λαιμό των θυμάτων του, η οποία ωστόσο αρχικά είχε διαψευσθεί. Ο κ. Φλάις διευκρίνισε ακόμη ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει εικόνα του δράστη, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην έρευνα για τον εντοπισμό του, αλλά «ερευνώνται πολλά στοιχεία και παραλαμβάνεται συνεχώς πολύ υλικό».

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με μια δεύτερη σύλληψη πιθανού υπόπτου, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας απέφυγε να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει και ζήτησε την κατανόηση των πολιτών, «μέχρις ότου συνθέσουμε μια εικόνα η οποία να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στα γεγονότα». Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι υπάρχουν διαφορετικές και αντικρουόμενες μαρτυρίες σχετικά με την εμφάνιση του δράστη και η αστυνομία καταβάλλει προσπάθεια προκειμένου να καταλήξει σε μια αξιόπιστη και όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένη περιγραφή.

Αναφερόμενος στα θύματα και στους τραυματίες, ο κ. Φλάις δήλωσε ότι οι νεκροί είναι ένας άνδρας 67 ετών, ένας 56 ετών και μια γυναίκα επίσης 56 ετών, ενώ τέσσερις δίνουν μάχη για την ζωή τους και ότι ο δράστης θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για τουλάχιστον τρεις ανθρωποκτονίες και πολλές απόπειρες.

Τα ξημερώματα συνελήφθη ένας 15χρονος, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ο δράστης της επίθεσης, υπήρχαν όμως πληροφορίες ότι πριν από την επίθεση μιλούσε με κάποιον ο οποίος του περιέγραφε τα σχέδια της επίθεσης.

Στον τόπο του εγκλήματος έχουν μέχρι τώρα βρεθεί «περισσότερα από ένα μαχαίρια», τα οποία εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αστυνομίας, οι οποίες έχουν στη διάθεσή τους και οπτικό υλικό από την επίθεση.

Ερωτώμενος εάν θα συνιστούσε στους πολίτες του Ζόλινγκεν να παραμείνουν στα σπίτια τους όσο δεν είναι βέβαιο ότι έχει συλληφθεί ο δράστης, ο αρχηγός της αστυνομίας του Βούπερταλ Μάρκους Ρερλ τόνισε ότι «θα πρέπει να αποφασίσει ο καθένας μόνος του αν θα πάει σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα ή αν θα χρησιμοποιήσει τα τοπικά μέσα μεταφοράς».

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας χαρακτηρίζει "τρομοκρατική ενέργεια" την επίθεση

Η εφημερίδα BILD περιγράφει τον δράστη ως αθλητικό άνδρα «με αραβικά χαρακτηριστικά», ηλικίας 20-30 ετών, ύψους 1,70-1,75 και επισημαίνει ότι φορούσε μαύρα ρούχα και σκούφο. Περίπου 200 μέτρα από τον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε πάντως το φονικό όπλο του δράστη, το οποίο υπόκειται σε ειδική έρευνα από την αστυνομία.

Μετά την θανατηφόρα επίθεση στο «Φεστιβάλ για την Πολυμορφία», οι κοντινές πόλεις Χίλντεν και Χάαν ανακοίνωσαν την ακύρωση αντίστοιχων δικών τους εκδηλώσεων, επικαλούμενες θέμα ασφάλειας, καθώς ο δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει.

Σε ένδειξη συμπαράστασης για τον θάνατο τριών ατόμων και τον τραυματισμό ακόμη πέντε, η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου κάλεσε τις ομάδες της Bundesliga να αγωνιστούν φορώντας πένθιμα περιβραχιόνια.

«Η τρομακτική πράξη στο Ζόλινγκεν με έχει συγκλονίσει, συγκλονίζει τη χώρα μας. Θρηνούμε για τους νεκρούς και ανησυχούμε για τους τραυματίες, στους οποίους εύχομαι ειλικρινά δύναμη και ταχεία ανάρρωση», δήλωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και τόνισε ότι «ο δράστης πρέπει να λογοδοτήσει», καλώντας τους πολίτες «να σταθούμε όλοι μαζί, ενάντια στο μίσος και στη βία».

Καθ'οδόν για το Ζόλινγκεν στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία βρίσκεται η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και να μιλήσει με τα μέλη των ειδικών δυνάμεων που έχουν αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

