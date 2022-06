Σαρλ Μισέλ σε Ερντογάν για Ανατολική Μεσόγειο: Μόνο ειρηνικά επιλύονται οι διαφορές

Την βαθιά ανησυχία του για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, στον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση που είχαν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Σε ανάρτησή του στο τουίτερ, ο κ. Μισέλ σημειώνει ότι «οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν μόνο ειρηνικά και με αποκλιμάκωση» και προσέθεσε ότι «η διατήρηση των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας».

Discussed Türkiye’s support to @UN and @antonioguterres efforts to unblock grain exports from #Ukraine with President @RTErdogan in Madrid.



Russia’s military aggression and its invasion of a sovereign nation is unacceptable. pic.twitter.com/w2xf3HGMhZ