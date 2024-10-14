Ότι «την τιμώρησε νόμιμα» φέρεται να είχε δηλώσει ο πατέρας της 10χρονης Σάρα Σαρίφ, που βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της και άγρια ξυλοκοπημένη, με βάση στοιχεία που κατέθεσε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον θάνατο της μικρής, η οποία έχει ξεκινήσει σύμφωνα με το BBC.

Ο πατέρας της 10χρονης Σάρα Σαρίφ κάλεσε την αστυνομία από το Πακιστάν και παραδέχτηκε ότι τη σκότωσε στο σπίτι τους στο Σάρρεϊ, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Ο Urfan Sharif έκανε την ομολογία σε μια κλήση οκτώ λεπτών περίπου μια ώρα μετά την προσγείωση της πτήσης της οικογένειάς του στο Ισλαμαμπάντ στις 10 Αυγούστου πέρυσι, πριν βρεθεί το σώμα της Σάρα.

Ο 42χρονος Urfan, η θετή μητέρα της Σάρα, Beinash Batool, 30 ετών, και ο θείος της Faisal Malik, 29 ετών, αρνήθηκαν ότι δολοφόνησαν το κορίτσι.

Τη Δευτέρα στο Old Bailey, οι ένορκοι ενημερώθηκαν ότι η υπόθεση του κ. Sharif ήταν ότι η σύζυγός του, η κυρία Batool, ήταν υπεύθυνη για το θάνατο της Sara και η ομολογία του στο τηλεφώνημα και επίσης σε ένα σημείωμα ήταν ψευδείς για να την προστατεύσει.

Η Σάρα κακοποιούνταν επί εβδομάδες

Ο εισαγγελέας Bill Emlyn Jones KC είπε στο δικαστήριο η Sara ήταν θύμα βίαιων επιθέσεων για «πολλές εβδομάδες».

Είπε ότι η Σάρα είχε δεκάδες τραυματισμούς, εξωτερικά και εσωτερικά, μώλωπες, εγκαύματα και σπασμένα οστά, παλιά και νέα.

Ο Σαρίφ κάλεσε την αστυνομία του Σάρεϊ από το Πακιστάν όπου η οικογένεια είχε διαφύγει πριν βρεθεί το πτώμα της και είπε ότι σκότωσε την κόρη του.

Ο εισαγγελέας είπε ότι στην κλήση, η οποία διήρκεσε οκτώ λεπτά και 34 δευτερόλεπτα, ο Σαρίφ ομολόγησε ότι «την τιμώρησε νόμιμα» και πέθανε.

Αργότερα στην κλήση στην αστυνομία, ο πατέρας της Sara είπε ότι η Sara ήταν άτακτη και ότι στη συνέχεια τη χτύπησε, όπως άκουσαν οι ένορκοι.

«Δεν ήταν πρόθεσή μου να τη σκοτώσω, αλλά τη χτύπησα πάρα πολύ», είπε ο είπε ο κ. Σαρίφ.

Ωστόσο, ο κ. Elwyn Jones KC πρόσθεσε: «Η Sara δεν είχε μόλις ξυλοκοπηθεί. Η μεταχείρισή της, σίγουρα τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής της, ήταν φρικτή και βάναυση».

Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι δίπλα στο σώμα της Σάρα υπήρχε ένα σημείωμα με το χέρι του Ουρφάν Σαρίφ.

Ο κ. Elwyn Jones KC είπε ότι έγραφε: «Όποιος βλέπει αυτό το σημείωμα, είμαι εγώ ο Urfan Sharif που σκότωσα την κόρη μου ξυλοκοπώντας. Τρέχω γιατί φοβάμαι αλλά υπόσχομαι ότι θα παραδοθώ και θα τιμωρηθώ.

«Ορκίζομαι στον Θεό ότι η πρόθεσή μου δεν ήταν να τη σκοτώσω».

Ο κ. Elwyn Jones KC πρόσθεσε: «Όπως και στην κλήση 999, εκ πρώτης όψεως, το σημείωμα φαίνεται να είναι μια ομολογία ότι προκάλεσε τον θάνατο της Sara ξυλοκοπώντας την».

Δεν κοιμόταν, ήταν νεκρή

Οι ένορκοι άκουσαν στη δίκη επίσης ότι η αστυνομία βρήκε το σώμα της Σάρα σε μια κουκέτα κάτω από τα σκεπάσματα της σαν να κοιμόταν.

«Αλλά δεν κοιμόταν, ήταν νεκρή», είπε ο κ. Jones KC στην κριτική επιτροπή.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, που ζούσαν με τη Σάρα πριν από τον θάνατό της, τον Αύγουστο του περασμένου έτους, κατηγορούνται επίσης για την πρόκληση ή την άδεια θανάτου ενός παιδιού, κάτι που αρνούνται.

Ο κ. Elwyn Jones KC πρόσθεσε ότι κάθε κατηγορούμενος επιδίωκε να «ρίξει την ευθύνη» σε έναν ή και στους δύο άλλους.

Η εισαγγελία είπε ότι ήταν «αδιανόητο» ότι κάποιος από τους ενήλικες θα μπορούσε να έχει διαπράξει την κακοποίηση «χωρίς τη συνενοχή, τη συμμετοχή, τη βοήθεια και την ενθάρρυνση των άλλων».

«Κανένας από αυτούς δεν ανέφερε ποτέ την κακοποίηση της Σάρα σε καμία εξωτερική υπηρεσία, που θα μπορούσε να έχει παρέμβει», πρόσθεσε ο κ. Elwyn Jones KC.

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

