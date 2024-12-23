Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον νέο πρέσβη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα του στην Ιταλία. Πρόκειται για τον επιχειρηματία Τίλμαν Φερτίτα, ιδιοκτήτη της ομάδας μπάσκετ των Χιούστον Ρόκετς.

«Πρόκειται για έναν σημαντικό επιχειρηματία, ο οποίος ίδρυσε και ανέπτυξε μια από τις σημαντικότερες εταιρίες του τομέα αγοραπωλησίας ακινήτων και της διασκέδασης. Προσέφερε εργασία σε πάνω από πενήντα χιλιάδες Αμερικανούς», υπογράμμισε ο Τραμπ.

Ο Φερτίτα είναι πενήντα επτά ετών, γεννήθηκε στο Τέξας και η συνολική του περιουσία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει ιταλικές ρίζες -πιο συγκεκριμένα από το νησί της Σικελίας- και οι επιχειρήσεις του επεκτείνονται από τον τομέα των εστιατορίων και των ξενοδοχείων, μέχρι τα καζίνο και τα οργανωμένα πάρκα διασκέδασης. Όταν ήταν μαθητής, μετά το σχολείο βοηθούσε τον πατέρα του στο οικογενειακό εστιατόριο ψαρικών. Στο παρελθόν, στήριξε οικονομικά τόσο της προεκλογικές εκστρατείες των ρεπουμπλικανών, όσο και των δημοκρατικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.