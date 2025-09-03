Τα διπλά μέτρα και σταθμά της Ευρώπης και της Δύσης σχετικά με τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα απειλούν να υπονομεύσουν την παγκόσμια θέση της, προειδοποίησε ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Guardian, πριν από τις συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, στο Λονδίνο την Τετάρτη, περιγράφοντας την αντίδραση στην επίθεση του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη ως ένα από τα πιο σκοτεινά επεισόδια των διεθνών σχέσεων στον 21ο αιώνα.

Ο Σάντσεθ – ο πρώτος ανώτερος Ευρωπαίος ηγέτης που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα – δήλωσε ότι ήταν ικανοποιημένος που άλλα ευρωπαϊκά έθνη ακολουθούν το παράδειγμα της Ισπανίας στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, αλλά παραδέχτηκε ότι η αντίδραση της Ευρώπης ήταν κακή.

«Είναι μια αποτυχία», είπε. «Απολύτως. Είναι επίσης η πραγματικότητα ότι, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν χώρες που είναι διχασμένες όσον αφορά το πώς να επηρεάσουν το Ισραήλ. Αλλά κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι αποδεκτό και δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο αν θέλουμε να αυξήσουμε την αξιοπιστία μας σε άλλες κρίσεις, όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε στην Ουκρανία».

«Οι ρίζες αυτών των πολέμων είναι εντελώς διαφορετικές, αλλά, στο τέλος της ημέρας, ο κόσμος κοιτάζει την ΕΕ αλλά και τη δυτική κοινωνία και αναρωτιέται: "Γιατί εφαρμόζετε διπλά μέτρα και σταθμά όσον αφορά την Ουκρανία και τη Γάζα;"»

Ο Σάντσεθ δήλωσε επίσης ότι πιέζει την Ευρώπη να κάνει περισσότερα, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής τιμωρίας του Ισραήλ.

«Αυτό που βλέπουμε τώρα στη Γάζα είναι ίσως ένα από τα πιο σκοτεινά επεισόδια των διεθνών σχέσεων στον 21ο αιώνα, και από αυτή την άποψη αυτό που έχω να πω είναι ότι η Ισπανία έχει εκφράσει έντονα την άποψή της εντός της ΕΕ αλλά και εντός της διεθνούς κοινότητας», είπε. «Εντός της ΕΕ, αυτό που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής είναι να υποστηρίξουμε την αναστολή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που έχει η ΕΕ με το Ισραήλ».

Ο Σάντσεθ, ο οποίος έχει συγκρουστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την άρνηση της Ισπανίας να ικανοποιήσει τα αιτήματα του προέδρου των ΗΠΑ να δαπανήσει το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα, δήλωσε ότι η Ισπανία είναι ένας «αξιόπιστος εταίρος» στο ΝΑΤΟ. Είπε ότι έχει δεσμευτεί να διατηρήσει «την καλύτερη σχέση με τις ΗΠΑ», ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο - και παρά τις απομονωτικές ενέργειες του Τραμπ.

«Με όλο τον σεβασμό, έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση στη σχέση μας με τις ΗΠΑ», είπε. «Ταυτόχρονα, νομίζω ότι έχουμε ένα διαφορετικό όραμα για το πώς να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος και οι κοινωνίες μας. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο λάθος με την αποχώρηση από τη συμφωνία του Παρισιού και τη μείωση των συνεισφορών σε προγράμματα βοήθειας και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αλλά στο τέλος της ημέρας, οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προκλήσεις που δεν κατανοούν σύνορα και πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μας».

Αλλά είπε επίσης ότι η αποχώρηση των ΗΠΑ από τους παγκόσμιους θεσμούς θα μπορούσε να επιτρέψει σε άλλους να διαδραματίσουν μεγαλύτερο διεθνή ρόλο.

«Η πιο σοκαριστική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι ο κύριος αρχιτέκτονας της διεθνούς τάξης - που είναι οι ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο - αποδυναμώνει τώρα αυτήν τη διεθνή τάξη, και αυτό είναι κάτι που δεν θα είναι θετικό για την αμερικανική κοινωνία ή για τον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά για τις δυτικές χώρες», είπε. «Γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης για το Ηνωμένο Βασίλειο».

Πρόσθεσε ότι, ενώ εξακολουθούν να παραμένουν πιστές στον «διατλαντικό δεσμό», οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ισχύ και την επιρροή τους - εάν ενεργούσαν ηθικά και με συνέπεια.

«Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι πρέπει να αποφύγουμε αυτά τα διπλά μέτρα και σταθμά. Σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας όσον αφορά την πράσινη συμφωνία. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα ανθρωπιστικό και ηθικό όραμα - και επίσης ένα ρεαλιστικό - όσον αφορά τη μετανάστευση.»

Πρόσθεσε: «Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, όταν αφήνεις ένα κενό, υπάρχει πάντα κάποιος που θα το καλύψει. Και πιστεύω ότι αυτό βλέπουμε και σε ορισμένες χώρες της ανατολικής Ασίας».

Σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα, ο Σάντσεθ ήταν ειλικρινής σχετικά με τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει.

«Το δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι δυτικές κοινωνίες είναι αν θα αποφασίσουμε να είμαστε μια κοινωνία που ανοίγεται και αναπτύσσεται ή μια κοινωνία που κλείνει και συρρικνώνεται», είπε. «Και μέχρι στιγμής, πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών στην Ισπανία κατανοεί αρκετά καλά ότι η μετανάστευση είναι επίσης μια ευκαιρία και όχι μόνο ένα ηθικό καθήκον. Είναι μια ευκαιρία να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την αγορά εργασίας ή τη χρηματοδότηση του κράτους πρόνοιας στο παρόν και στο μέλλον».

Ο Σάντσεθ, του οποίου το κόμμα, η κυβέρνηση και η οικογένειά του έχουν αντιμετωπίσει μια σειρά από καταστροφικές κατηγορίες για διαφθορά τους τελευταίους μήνες που απειλούν να ανατρέψουν την κυβέρνησή του, δήλωσε ότι έχει δεσμευτεί στο να καταπολεμήσει τη διαφθορά και τη διαφάνεια.

Ερωτηθείς αν έχει εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα της Ισπανίας, δεδομένων των ισχυρισμών του ότι η σύζυγός του είναι θύμα μιας δεξιάς και ακροδεξιάς δικαστικής εκστρατείας δυσφήμισης, απάντησε: «Η μεγάλη πλειοψηφία των δικαστών στην Ισπανία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της και κάνει τη δουλειά της... Υπάρχουν όμως ορισμένοι δικαστές που παίζουν πολιτικά παιχνίδια, και αυτή είναι μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και σε πολλές άλλες δημοκρατίες - ειδικά όταν πρόκειται για προοδευτικές δυνάμεις ή προοδευτικές κυβερνήσεις».

Πηγή: skai.gr

