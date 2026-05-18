Κατατέθηκε η τροπολογία για επιτάχυνση ποινικής διαδικασίας για βουλευτές

Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση και εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει αρνητικά, τόσο την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους, όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Με την τροπολογία, που εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου, το οποίο εισάγεται αύριο προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, προστίθεται άρθρο 32Α στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ως εξής:

«'Αρθρο 32Α

Ανάκριση και εκδίκαση αξιοποίνων πράξεων βουλευτών

1. Στις περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων βουλευτών, για τη δίωξη των οποίων έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια της Βουλής, καθώς και στα αυτόφωρα κακουργήματα αυτών:

α) για τα πλημμελήματα, η υπόθεση εισάγεται άμεσα προς εκδίκαση στο κατά τόπον αρμόδιο τριμελές πλημμελειοδικείο, με την επιφύλαξη της περ. δ) του άρθρου 110, προσδιορίζεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την εισαγωγή της και η ορισθείσα δικάσιμος σε περίπτωση διακοπής ή αναβολής της δίκης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες και τους δύο (2) μήνες, αντίστοιχα,

β) για τα κακουργήματα, η ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, από ειδικό εφέτη ανακριτή με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 28 εντός του ημίσεος των προβλεπόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 248 προθεσμιών. Για την περάτωση της ανάκρισης αποφαίνεται το συμβούλιο εφετών σε πρώτο και τελευταίο βαθμό κατά την παρ. 2 του άρθρου 28, εκτός αν για το συγκεκριμένο αδίκημα προβλέπεται περάτωση της ανάκρισης με τη διαδικασία του άρθρου 309. Η εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο γίνεται κατ' απόλυτη προτεραιότητα εντός τριών (3) μηνών από την παραπομπή και η ορισθείσα δικάσιμος σε περίπτωση διακοπής ή αναβολής της δίκης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες και τους δύο (2) μήνες αντίστοιχα.

2. Τυχόν συμμέτοχοι συμπαραπέμπονται και δικάζονται σύμφωνα με την παρ. 1.»

Όπως εξηγείται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, επιδιώκεται η επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών, μέσω:

α) της θέσπισης σύντομων και δεσμευτικών προθεσμιών για την ανάκριση και την εκδίκαση

β) της άμεσης εισαγωγής των υποθέσεων στο ακροατήριο, και

γ) της υποχρεωτικής ανάκρισης κακουργημάτων από ειδικό εφέτη ανακριτή.

Συγχρόνως, προβλέπεται η ενιαία εξέταση της υπόθεσης για όλους τους συμμετόχους (βουλευτές ή μη) με τη διαδικασία του παρόντος, ρύθμιση η οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα του κατακερματισμού της ποινικής διαδικασίας και της πιθανής έκδοσης αντιφατικών ή ασύμβατων δικαστικών κρίσεων για την ίδια υπόθεση.

Επίσης, εξυπηρετεί:

1) την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη διερεύνηση της υπόθεσης,

2) την αποφυγή διαφορετικών δικονομικών χειρισμών και χρονικών καθυστερήσεων μεταξύ συγκατηγορουμένων,

3) την οικονομία της δίκης και την επιτάχυνση της διαδικασίας,

4) τη διασφάλιση ενιαίας αξιολόγησης των πραγματικών περιστατικών και της συμμετοχής κάθε κατηγορουμένου και, τελικά, την ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

