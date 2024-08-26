Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της προεδρίας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε χθες Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει στο Κάιρο την διπλωματική προσπάθεια για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον ανησυχεί για τον κίνδυνο γενίκευσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Χάλιφαξ (Νέα Σκοτία, Καναδάς), ο κ. Σάλιβαν επισήμανε ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αυτήν του Ισραήλ όσον αφορά τις εξελίξεις με τη Χεζμπολά, μετά τη χθεσινή νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στο λιβανικό ένοπλο κίνημα και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

