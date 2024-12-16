Ρούτε: Θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στις Βρυξέλλες

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε θα υποδεχθεί μεθαύριο, Τετάρτη, στις Βρυξέλλες τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες, ανακοίνωσε σήμερα η συμμαχία μερικές εβδομάδες πριν από την ανάληψη καθηκόντων από τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Γενικός Γραμματέας θα συναντήσει την Τετάρτη τον πρόεδρο Ζελένσκι. Στις Βρυξέλλες θα βρίσκονται και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες με αφορμή ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής και ορισμένοι μεταξύ αυτών θα συμμετάσχουν στη συνάντησή τους για να συζητήσουν για την υποστήριξη στην Ουκρανία, ιδιαίτερα στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας», δήλωσε αξιωματούχος του NATO.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να μετάσχουν στην άτυπη αυτή σύνοδο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Ο Αντόνιο Κόστα, ο οποίος προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των 27 χωρών μελών της ΕΕ, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται επίσης να μετάσχουν στη συνάντηση, που θα διεξαχθεί έναν μήνα πριν από την ανάληψη καθηκόντων από τον Τραμπ στις ΗΠΑ.

Οι Ευρωπαίοι και ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανησυχούν για την πιθανότητα αναστολής της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία που βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι σκοπεύει να φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία, υποσχόμενος να το καταφέρει «σε 24 ώρες», αλλά χωρίς ποτέ να διευκρινίσει με ποιο τρόπο.

Το Κίεβο φοβάται σε αυτό το πλαίσιο ότι μπορεί να υποχρεωθεί να διαπραγματευτεί μια συμφωνία στην οποία δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι αξιώσεις του όσον αφορά την κυριαρχία του και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Γερμανία, έχουν αρχίσει να συζητούν για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία για να εγγυηθούν μια ενδεχόμενη μελλοντική εκεχειρία.

Ωστόσο, επιμένουν κυρίως στην ανάγκη να υποστηρίξουν τώρα την Ουκρανία ώστε αυτή να βρίσκεται σε θέση ισχύος πριν από κάθε ενδεχόμενη διαπραγμάτευση.

«Θα πρέπει να υπάρξει ειρήνη για να αποσταλούν ειρηνευτικές δυνάμεις και η Ρωσία δεν θέλει την ειρήνη», υπογράμμισε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας, ζητώντας να ενισχυθεί η στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.