Ισράηλ: «Πιο κοντά από ποτέ» η συμφωνία με τη Χαμάς δήλωσε ο Ίσραελ Κατς

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς φέρεται να είπε στους βουλευτές της Κνεσέτ ότι το Ισραήλ είναι «πιο κοντά από ποτέ» στη συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων στη Γάζα, ενισχύοντας τις αισιόδοξες αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι επίκειται άμεσα συμφωνία.

Τα σχόλια του Κατς στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ έγιναν κεκλεισμένων των θυρών, αλλά οι διαρροές των δηλώσεών του αναφέρονται ευρέως στον εβραϊκό Τύπο.

«Το Ισραήλ είναι πιο κοντά από ποτέ σε μια νέα συμφωνία ομηρίας», φέρεται να είπε ο Κατς, προσθέτοντας ότι «όσο λιγότερα ειπωθούν γι' αυτό τόσο το καλύτερο».

Ο Κατς εκτιμά ότι η συμφωνία θα υποστηριχθεί από το μεγαλύτερο μέρος του κυβερνητικού συνασπισμού και δεν θα αντιμετωπίσει εσωτερικά εμπόδια.

Φέρεται να πρόσθεσε ότι η συμφωνία δεν θα περιλαμβάνει αορίστου χρόνου διακοπή των εχθροπραξιών, ένα μέτρο που επιδιώκει η Χαμάς, αλλά στο οποίο αντιτίθενται πολλοί στον ακροδεξιό συνασπισμό του Νετανιάχου.

«Υπάρχει ευελιξία από την άλλη πλευρά. Καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τερματίσουμε τον πόλεμο», είπε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας σύμφωνα με τις διαρροές.

