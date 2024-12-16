Γάζα: Πόνος και σπαραγμός στην κηδεία άμαχων θυμάτων στη Χαν Γιούνις

Νέα σφαγή αμάχων από ιρσαηλινά πυρά χθες στη Λωρίδα της Γάζας. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν χθες, Κυριακή, σε πλήγμα που εξαπέλυσε ο στρατός του Ισραήλ εναντίον σχολείου που διαχειριζόταν ο ΟΗΕ και στο οποίο καταφύγει οικογένειες εκτοπισμένων στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι συγγενείς των νεκρών συγκεντρώθηκαν σήμερα γύρω από τις καλυμμένες με λευκά σάβανα σορούς τους, προτού τους μεταφέρουν σε τάφους. Γυναίκες έκλαιγαν την ώρα που άνδρες απομάκρυναν πάνω σε φορεία τις σορούς συγγενών τους.

«Οι άνθρωποι ήταν ασφαλείς, μένανε στα σπίτια τους μετά τη βραδινή προσευχή. Καθόντουσαν, κοιμόντουσαν», δήλωσε η Μανάλ Τάφες, ο αδελφός και τα ανίψια της οποίας είναι μεταξύ των νεκρών.

«Τα παιδιά μας χάθηκαν, τα παιδιά μας χάθηκαν. Οι νέοι μας χάθηκαν (…) πότε θα τελειώσει αυτός ο πόνος;», διερωτήθηκε μιλώντας έξω από το νεκροτομείο.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε μαχητές της Χαμάς οι οποίοι δρούσαν από το συγκρότημα όπου στο παρελθόν στεγαζόταν το σχολείο. Πρόσθεσε ότι το συγκρότημα χρησίμευε και ως κέντρο εκπαίδευσης για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον της Λωρίδας της Γάζας συνεχίστηκαν και σήμερα. Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα σε διάφορες περιοχές του θύλακα.

Γιατροί επεσήμαναν ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή στην Μπέιτ Λάχια στο βόρειο τμήμα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει εντατικές επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο.

Επίσης τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από βομβαρδισμό του ισραηλινού πυροβολικού κοντά στο νεκροταφείο του καταυλισμού προσφύγων της Νουσεϊράτ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας και τρεις άλλοι στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Πρωτοβουλία της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ για την επίτευξη εκεχειρίας, στο πλαίσιο της οποίας θα υπάρξει και ανταλλαγή κρατουμένων και ομήρων, έχει αποκτήσει νέα ώθηση τις τελευταίες εβδομάδες, όμως προς το παρόν δεν έχει αποφέρει καρπούς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι συνομίλησε με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιστρέφει στον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου, σχετικά με τις προσπάθειες απελευθέρωσης των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Γάζα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.