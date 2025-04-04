Ο Εμανουέλ Μακρόν κάνει… μπάνιο με την κολόνια του και έχει ένα κουτί με «άσχημα» γυαλιά ηλίου, τα οποία χρησιμοποιεί για να κοροϊδεύει τους βοηθούς του, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο-βόμβα.

Το βιβλίο, επίσης, αποκαλύπτει πως σε ένα περίεργο παιχνίδι εξουσίας, ο Γάλλος πρόεδρος «ψεκάζεται» με μεγάλη ποσότητα του αρώματος Dior Eau Savage, που το προσωπικό του μπορεί να τον… μυρίσει πριν μπει σε ένα δωμάτιο.

Σε άλλο απόσπασμα του βιβλίου αναφέρεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος επιμένει να διατηρεί ένα κουτί με γυαλιά ηλίου, «το ένα πιο άσχημο από το άλλο», για να τα δίνει στους καλεσμένους όταν ξεχνούν τα δικά τους, σε μια προφανή προσπάθεια να επιβεβαιώσει περαιτέρω την κυριαρχία του.

Το βιβλίο «The Tragedy of the Elysée», του δημοσιογράφου της «Le Parisien», Olivier Beaumont, αναφέρει ότι ο κ. Μακρόν βάζει τη συγκεκριμένη κολόνια όλες τις ώρες της ημέρας και έχει πάντα ένα μπουκάλι στο χέρι, σύμφωνα με την «Telegraph».

Το βιβλίο αναφέρει: «Οι λιγότερο συνηθισμένοι επισκέπτες μπορεί να βρεθούν να ‘’κατακλύζονται’’ από το λουλουδάτο και μοσχοβολιστό άρωμα, τόσο εκλεπτυσμένο, αλλά και ιδιαίτερα ισχυρό. Είναι σημάδι ενός πράγματος: ότι ο πρόεδρος βρίσκεται στο κτίριο».

Και συνεχίζει: «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι το σύμβολο του κτιρίου: Ακριβώς όπως ο Λουδοβίκος ΙΔ' έκανε τα αρώματά του χαρακτηριστικό της εξουσίας του όταν παρέλαυνε στις στοές των Βερσαλλιών, ο Εμανουέλ Μακρόν χρησιμοποιεί τα δικά του ως στοιχείο της εξουσίας του στο Ελιζέ».

Ένας πρώην βοηθός που αναφέρεται στο βιβλίο δήλωσε: «Όταν ο Εμμανουέλ Μακρόν μπαίνει στο δωμάτιο, το νιώθεις». Για την ακρίβεια, το… μυρίζεις. Ο βοηθός το περιέγραψε ως έναν τρόπο να επιβεβαιώσει την εξουσία του «σχεδόν σαν να σηματοδοτεί την περιοχή του». Ο Dior είναι μέρος της αυτοκρατορίας LVMH του Bernard Arnault. Είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Γαλλίας και της Ευρώπης και θεωρείται κοντά στον πρόεδρο Μακρόν. Η σύζυγος του Γάλλου προέδρου, Μπριζίτ, φοράει Louis Vuitton, επίσης μάρκα του Arnault.

Το βιβλίο σημειώνει ότι η Μπριζίτ «ψεκάζεται» με το άρωμα του συζύγου της «για να έχει την αίσθηση ότι ο άνδρας της δεν είναι πολύ μακριά».

Σε ένα άλλο απόσπασμα, αποκαλύπτεται ότι ο κ. Μακρόν επιμένει επίσης να κρατούν οι βοηθοί του ένα κουτί με σκούρα γυαλιά για να τα δίνουν στους ανθρώπους που ρωτάει στον κήπο των Ηλυσίων όταν βγαίνει ο ήλιος, σε περίπτωση που έχουν ξεχάσει να φέρουν το δικό τους ζευγάρι.

Μάλιστα, διαθέτει μια θήκη, η οποία περιέχει περίπου 20 ζευγάρια μεταχειρισμένων γυαλιών, όλων των σχημάτων και… μακριά από τη μόδα. Το βιβλίο αναφέρει έναν υπουργό, ο οποίος υποστηρίζει ότι αυτό είναι ένα από τα παιχνίδια εξουσίας του Γάλλου προέδρου.

«Προφανώς, δεν έχει σκοπό να μας κάνει να φανούμε καλοί. Αναρωτιέμαι ακόμη και αν, κατά βάθος, δεν του αρέσει να μας βλέπει με αυτά τα πράγματα. Μοιάζουμε τόσο ηλίθιοι», δήλωσε ο υπουργός. Εξήγησε: «Μόλις δανειστείς ένα από αυτά τα ζευγάρια, δεν θέλεις να ξεχάσεις να φέρεις τα δικά σου».

Πέρυσι η προσωπική φωτογράφος του κ. Μακρόν, η Soazing de la Moissonnière, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη Γαλλία όταν δημοσίευσε δύο εικόνες που απεικόνιζαν τον Γάλλο πρόεδρο να χτυπά έναν σάκο του μποξ. Με το πρόσωπό του -μια εικόνα ατσάλινης αποφασιστικότητας- οι ασπρόμαυρες λήψεις του Μακρόν έγιναν δεκτές ως επίδειξη «απόλυτου ανδρισμού», σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Nice-Matin».

Πηγή: skai.gr

