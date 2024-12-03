Ρούτε: O Πούτιν κλιμακώνει τη ρητορική του και τις απερίσκεπτες ενέργειές του  

«O Πούτιν κλιμακώνει τη ρητορική του και τις απερίσκεπτες ενέργειές του» τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν από τη Σύνοδο των Υπουργών 'Αμυνας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Ο ίδιος σημείωσε ότι Ουκρανία εισέρχεται σε ακόμη έναν κρίσιμο χειμώνα καθώς και ότι "η ρωσική επιθετικότητα δεν δείχνει κανένα σημάδι υποχώρησης. Ακριβώς το αντίθετο. Χρησιμοποιεί την Ουκρανία ως πεδίο δοκιμής για τους πειραματικούς πυραύλους και επιστρατεύει Βορειοκορεάτες στρατιώτες γι' αυτό τον παράνομο πόλεμο".

Ο Μαρκ Ρούτε υπογράμμισε επίσης ότι ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται για ειρήνη, "ασκεί πιέσεις προσπαθώντας να καταλάβει περισσότερα εδάφη". Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ επισήμανε παράλληλα ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.