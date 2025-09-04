Συνεδριάζει η Συμμαχία των Προθύμων για να «οριστικοποιήσει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία»

Η Συμμαχία των Προθύμων συνεδριάζει για να «οριστικοποιήσει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία», όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες που συμμετάσχουν - ορισμένοι εξ αποστάσεως - αναμένεται να συνομιλήσουν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ νωρίς το απόγευμα και θα ακολουθήσει ενημέρωση μόλις ολοκληρωθούν οι συζητήσεις.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Associated Press, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ συνάντησε τους ηγέτες για λίγο για να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία. Το Reuters ανέφερε επίσης ότι ο Γουίτκοφ αναμένεται να έχει μια κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της ημέρας.
