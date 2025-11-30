Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Ρωσία με περιορισμένη αμερικανική στήριξη

Καθώς οι ΗΠΑ μειώνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Ευρώπη για να στραφούν στην Ασία, οι Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την πραγματικότητα μιας ηπείρου που καλείται να αμυνθεί μόνη της απέναντι στη Ρωσία. Οι καθυστερήσεις στις μετακινήσεις στρατευμάτων, οι ελλείψεις σε κρίσιμες στρατιωτικές δυνατότητες και οι αυξανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ακόμη και σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ όπως η Ρουμανία, αποκαλύπτουν το βάθος της εξάρτησης από τις αμερικανικές «εγγυήσεις» που πλέον δεν θεωρούνται δεδομένες.

Η ανάγκη προετοιμασίας της Ευρώπης θα υπογραμμιστεί αυτή την εβδομάδα, καθώς η Ουάσινγκτον εντείνει την προσέγγισή της προς τη Ρωσία με το ταξίδι του Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, όπως αναφέρει το Bloomberg. Καθώς ο Λευκός Οίκος πιέζει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι απειλές του αυτόν τον μήνα να διακόψει την εναπομείνασα στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο έθεσαν το ενδεχόμενο οι ευρωπαϊκές δυνάμεις να χρειαστεί να υπερασπιστούν την Ουκρανία, και ίσως ακόμη και το υπόλοιπο ανατολικό σύνορο, με περιορισμένη αμερικανική στήριξη.

Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι Ευρωπαίοι θα τα κατάφερναν, σημειώνει σε ανάλυσή του το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Ρουμάνοι και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στη στρατιωτική άσκηση στο Τσίνκου, περίπου 260 χιλιόμετρα βόρεια του Βουκουρεστίου οδικώς, εξέφρασαν ανησυχίες για το πόσο καιρό θα χρειαζόταν ώστε οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να φτάσουν στο μέτωπο.

Λόγω των περιορισμών στις μεταφορικές υποδομές, αυτό θα μπορούσε να πάρει αρκετές εβδομάδες, είπαν, γεγονός που θα άφηνε τις χερσαίες δυνάμεις της Ρουμανίας να αποκρούσουν μια επίθεση σχεδόν μόνες τους μέχρι να καταφθάσουν ενισχύσεις.

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος του Πούτιν ήδη περνά επικίνδυνα τα σύνορα προς την Ευρώπη, από παραβιάσεις με drones και πυραύλους έως περιστατικά δολιοφθοράς και εμπρησμών, για τα οποία πολιτικοί κατηγορούν τη Μόσχα, σημειώνει το Bloomberg.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιοχάν Βάντεπουλ, προειδοποίησε την Τρίτη ότι, σύμφωνα με τις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών, η Ρωσία θα μπορούσε να είναι σε θέση να επιτεθεί σε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

«Η Ρωσία δοκιμάζει πραγματικά πόσο μακριά μπορεί να φτάσει», δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, στο Bloomberg την περασμένη εβδομάδα. «Αυτό που προσπαθούν επίσης να πετύχουν τώρα είναι να σπείρουν φόβο μέσα στις κοινωνίες μας», πρόσθεσε.

Καθώς οι Ευρωπαίοι παρακολουθούν την καταστροφή της Ουκρανίας, οι ΗΠΑ προχώρησαν σε αυτό που μήνες τώρα προανήγγελλαν: Τη μείωση της στρατιωτικής τους παρουσίας στην ήπειρο, προκειμένου να επικεντρωθούν στην Ασία, ζητώντας από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της άμυνας τους.

Η Ρουμανία, η οποία φιλοξενεί αρκετές βάσεις του ΝΑΤΟ, είδε τον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφός της να μειώνεται από 1.700 σε περίπου 1.000, όπως ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ ανάλογες αποχωρήσεις σχεδιάζονται και από τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή έγινε σε συντονισμό με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και τους συμμάχους.

Αξιωματούχοι στο Βουκουρέστι δήλωσαν δημόσια ότι κατανοούν το σκεπτικό των ΗΠΑ. Ωστόσο, ιδιωτικά, πολλοί εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος.

Κεκλεισμένων των θυρών, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δίνουν σκληρή μάχη για να πείσουν τους Αμερικανούς συμμάχους τους να μην αποσύρουν δυνάμεις. Η Ουάσινγκτον έχει προσπαθήσει να κατευνάσει τους φόβους των εταίρων, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα τους εγκαταλείψει.

Μια ήπειρος που αγωνίζεται να προσαρμοστεί σε έναν πιο ασταθή κόσμο δύσκολα θα πειστεί από τέτοιες διαβεβαιώσεις, δήλωσε η Τζούλια Γιόγια, διευθύντρια του προγράμματος για τη Μαύρη Θάλασσα στο Middle East Institute, ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

«Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 70 χρόνια που οι Ευρωπαίοι δεν αντιλαμβάνονται πλέον τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας ως πραγματικές εγγυήσεις», είπε.

Καλύπτοντας το κενό

Καθώς οι στρατιώτες τους αποχωρούν, Αμερικανοί αξιωματούχοι σπεύδουν να επαινέσουν τις δυνατότητες των Ευρωπαίων συμμάχων τους.

«Πρόκειται για ένα τέλειο παράδειγμα του πώς οι Ευρωπαίοι χειρίζονται τα πράγματα μόνοι τους», δήλωσε ικανοποιημένος ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, μετά την παρακολούθηση της άσκησης πραγματικών πυρών στην Τρανσυλβανία.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη δήλωση αφορούσε τη χερσαία μάχη, όπου τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ είναι αυτάρκη. Ακόμη και εδώ, ωστόσο, οι ΗΠΑ ήταν παρούσες, προσφέροντας τον έλεγχο του εναέριου χώρου και την υλικοτεχνική υποστήριξη, στοιχεία στα οποία θα ήταν απαραίτητες σε οποιαδήποτε μεγάλης κλίμακας σύγκρουση.

Είναι ένα παράδειγμα των βαρών που θα κληθεί να επωμιστεί η Ευρώπη αν χρειαστεί να σταθεί μόνη της. Όσον αφορά τους λεγόμενους «στρατηγικούς πολλαπλασιαστές ισχύος», δηλαδή την αεράμυνα και την αντιπυραυλική άμυνα, τα πλήγματα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς και τις υπηρεσίες πληροφοριών, η ήπειρος εξακολουθεί να εξαρτάται από τους Αμερικανούς.

Η υλικοτεχνική υποστήριξη (logistics) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαβεβαίωσε τη Ρουμανία ότι, σε περίπτωση επίθεσης, οι σύμμαχοι θα έσπευδαν άμεσα σε βοήθειά της.

Ωστόσο, ο στρατηγός Μαξίμ Ντο Τραν, διοικητής γαλλικής τεθωρακισμένης ταξιαρχίας που έχει αναπτυχθεί στη Ρουμανία, παραπονέθηκε για τις καθυστερήσεις στο δεκαήμερο ταξίδι της μονάδας του προς τη χώρα. Το ταξίδι μέσω Ελλάδας και Βουλγαρίας περιλάμβανε πέντε αεροπλάνα, 11 τρένα και περίπου 15 κομβόι, όπως είπε.

Ο Τραν είπε ότι θα μπορούσαν να είχαν εξοικονομηθεί τρεις ημέρες, αν το κομβόι του δεν χρειαζόταν να σταματήσει στα σύνορα.

Οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις είχαν διατυπώσει παρόμοια παράπονα κατά τη διάρκεια των ασκήσεων στο Τσίνκου πριν από τρία χρόνια. Πρόκειται για το είδος καθυστερήσεων που ώθησαν την ΕΕ να προτείνει την περασμένη εβδομάδα τη μείωση της γραφειοκρατίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η διακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού εντός του μπλοκ.

Σε ερώτηση στο Τσίνκου για το πόσο θα μπορούσε να αντέξει η Ρουμανία πριν φτάσουν ενισχύσεις, ο αρχηγός του στρατού, στρατηγός Γκεόργκιτσα Βλαντ, είπε ότι η χώρα θα είχε παρόμοια αντοχή με την Ουκρανία σε περίπτωση επίθεσης.

Για να ενισχύσει τις δυνάμεις της, η Ρουμανία αξιοποιεί κονδύλια της ΕΕ που έχουν δεσμευθεί ώστε η Ένωση να μπορεί να αποκρούσει μια ρωσική επίθεση έως το 2030.

Η Ρουμανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δικαιούχος του αμυντικού δανειακού ταμείου ύψους €150 δισ. SAFE, μέσω του οποίου έχει εξασφαλίσει €16 δισ. Το SAFE επιτρέπει στους δικαιούχους να αναζωογονήσουν τις εγχώριες αμυντικές τους βιομηχανίες, γεγονός που αποτελεί προτεραιότητα για το Βουκουρέστι, όπως λένε Ρουμάνοι αξιωματούχοι. Τόνισαν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να σταθεί μόνη της χωρίς δική της στρατιωτική τεχνολογία, ένα πρόβλημα που δεν λύνεται με την αγορά αμερικανικού εξοπλισμού «από το ράφι».

Την ίδια ώρα, ο γερμανικός αμυντικός κολοσσός Rheinmetall AG ηγείται μιας σειράς επενδύσεων πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη στήριξη της ΕΕ, για την κατασκευή γραμμών παραγωγής στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, σε μια προσπάθεια να καλυφθεί η κρίσιμη έλλειψη πυρομαχικών στην ήπειρο.

Μέχρι να επανεξοπλιστεί, η Ρουμανία αναζητά έναν άλλο σύμμαχο για ανάπτυξη στρατευμάτων στο έδαφός της.

Ο πρόεδρος της χώρας, Νίκουσορ Νταν, είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με συμμάχους για την πιθανή αντικατάσταση των αμερικανικών δυνάμεων. Η χώρα δεν προσπαθεί να ανατρέψει την αμερικανική απόφαση περί αποχώρησης, ανέφεραν Ρουμάνοι αξιωματούχοι.

Η Γαλλία βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο. Ύστερα από χρόνια κατά τα οποία καλούσε τους αμφίθυμους Ευρωπαίους να απεξαρτηθούν από τη στρατιωτική εξάρτηση από τις ΗΠΑ, το Παρίσι βλέπει τώρα τις προειδοποιήσεις του να επιβεβαιώνονται.

Ο Νταν θα ταξιδέψει στο προσεχές διάστημα στη Γαλλία για να συζητήσει την αμυντική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής στρατιωτικής παρουσίας γαλλικών δυνάμεων στη Ρουμανία.





