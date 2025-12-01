Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε μια δόση αισιοδοξίας για τις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στη νότια Φλόριντα, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One ότι υπάρχει «καλή πιθανότητα» επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι η διαφθορά στην Ουκρανία «δεν βοηθά», σχόλιο που γίνεται λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του κορυφαίου συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, έπειτα από επιχείρηση κατά της διαφθοράς στο σπίτι του, μια υπόθεση που φαίνεται να αποτελεί μέρος των κατηγοριών για μίζες στον ενεργειακό τομέα.

«Οι συνομιλίες προχωρούν και προχωρούν καλά. Θέλουμε να σταματήσει το αιματοκύλισμα», είπε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι έχει μιλήσει με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και τον ειδικό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ, μετά τις διαβουλεύσεις τους με Ουκρανούς αξιωματούχους το απόγευμα της Κυριακής.

«Μίλησα μαζί τους και τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Η Ουκρανία έχει ορισμένα δύσκολα προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι και η Ρωσία θα ήθελε να τελειώσει ο πόλεμος», είπε ο Τραμπ κατά την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον από τη Φλόριντα.

Όταν ρωτήθηκε τι εννοεί με τα «δύσκολα προβλήματα», ο πρόεδρος αναφέρθηκε στη «διαφθορά που υπάρχει, κάτι που δεν βοηθά».

«Πιστεύω ότι υπάρχει καλή πιθανότητα να καταλήξουμε σε συμφωνία», πρόσθεσε.

Ο Γουίτκοφ στη Μόσχα για συνάντηση με Πούτιν

Ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψει τη Δευτέρα στη Μόσχα, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN, εν μέσω έντονης διπλωματικής κινητικότητας για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Το ταξίδι του στη ρωσική πρωτεύουσα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, έρχεται μία ημέρα μετά τη συνάντηση που είχαν ο Γουίτκοφ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Τζάρεντ Κούσνερ με υψηλόβαθμη ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα.

Ο Ρούμπιο δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά χρειάζεται να γίνει ακόμη δουλειά.

Είπε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι «βρίσκονται σε επαφή σε διαφορετικά επίπεδα με τη ρωσική πλευρά, αλλά έχουμε επίσης μια αρκετά καλή εικόνα των θέσεών τους».

Δεν είναι σαφές εάν ο Κούσνερ θα συνοδεύσει τον Γουίτκοφ στη Ρωσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο γαμπρός του θα μπορούσε να ταξιδέψει με τον ειδικό απεσταλμένο.

Πηγή: skai.gr

