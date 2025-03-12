Ρούμπιο για Ουκρανία: Είχαμε συζητήσεις για εδαφικές παραχωρήσεις

Είχαμε συζητήσεις για εδαφικές παραχωρήσεις αποκάλυψε την Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφερόμενος στις συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, οι οποίες διεξήχθησαν στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν επαφές με τη Ρωσία την Τετάρτη σχετικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με την Ουκρανία για εκεχειρία 30 ημερών και τα βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου.



Οι ΗΠΑ είναι ικανοποιημένες που η Ουκρανία ήρθε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τώρα εξαρτάται από τη Ρωσία να πει το «ναι», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Αν πουν όχι στην ειρηνευτική πρόταση (Ουάσιγκτον – Κιέβου), τότε προφανώς θα πρέπει να εξετάσουμε τα πάντα και να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε στον κόσμο και ποιες είναι οι πραγματικές τους προθέσεις. Νομίζω ότι αν πουν όχι, θα μάς πει πολλά για τους στόχους τους και ποια είναι η νοοτροπία τους», τόνισε.



«Προτρέπουμε σθεναρά τους Ρώσους να τερματίσουν τις εχθροπραξίες, ελπίζουμε σε θετική απάντηση από τη Ρωσία».



Η Ουκρανία χρειάζεται επαρκή αποτρεπτική ισχύ ενάντια σε μελλοντικές επιθέσεις.



Το μεγαλύτερο μέρος των συνομιλιών με την Ουκρανία για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί μια διαπραγματευτική διαδικασία, διευκρίνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.



«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση», επανέλαβε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Τέλος, οι δορυφόροι θα μπορούσαν να παρακολουθούν την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους σε αεροδρόμιο στην Ιρλανδία μετά από συνομιλίες με ουκρανική αντιπροσωπεία στην Τζέντα.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο δεν αποκλείει ότι μία τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να προκύψει στον απόηχο των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ουκρανίας και μάλιστα γρήγορα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Δεν αποκλείουμε, επίσης, να προκύψει κλήση σε υψηλότερο επίπεδο. Εάν προκύψει τέτοια ανάγκη, θα οργανωθεί πολύ γρήγορα. Οι υπάρχοντες δίαυλοι διαλόγου με τους Αμερικανούς επιτρέπουν να γίνει αυτό σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα», είπε.

«Περιμένουμε ενημέρωση από τις ΗΠΑ πριν απαντήσουμε»

Ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Μάικλ Γουόλς αναμένει το Κρεμλίνο, προτού η Μόσχα αποφασίσει αν κάνει δεκτή ή όχι την πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία διάρκειας 30 ημέρων που συμφωνήθηκε χθες στην Τζέντα.

Ερωτηθείς για την αντίδραση της Μόσχας, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντιμίτρι Πεσκόφ κάλεσε τους δημοσιογράφους να μην βιάζονται και είπε: «Μιλώντας στα ΜΜΕ, τόσο ο Ρούμπιο όσο και ο Γουόλς είπαν χθες ότι θα χρησιμοποιούσαν διάφορους διπλωματικούς διαύλους για να μας δώσουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ουσία των συνομιλιών στην Τζέντα. Πρέπει πρώτα να λάβουμε αυτές τις πληροφορίες. Έχουμε προγραμματίσει επίσης επαφές με τους Αμερικανούς τις επόμενες ημέρες, στη διάρκεια των οποίων αναμένουμε να λάβουμε πλήρη ενημέρωση».

Τι ξέρουμε μέχρι στιγμής για τη συμφωνία

Σύμφωνα με ανάλυση του Politico πριν από τις δηλώσεις Λαβρόφ και Ζαχάροβα, τα κύρια σημεία που προκύπτουν από τη συμφωνία της Τζέντας είναι τα εξής:

1. Οι μάχες θα μπορούσαν να σταματήσουν αμέσως, εάν συμφωνήσει η Ρωσία

Η ομάδα του Τραμπ λέει ότι θα μεταφέρει τώρα το σχέδιο για εκεχειρία 30 ημερών στη Μόσχα. «Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο τους» είπε ο Ρούμπιο. Η Ρωσία είναι ευχαριστημένη από τη στάση του Τραμπ μέχρι στιγμής και η κατάπαυση του πυρός δεν επιβάλλει καμία προϋπόθεση στο Κρεμλίνο, από όσα είναι γνωστά. Σύμφωνα με το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, η παύση των μαχών θα επιτρέψει ανθρωπιστικά βήματα, όπως ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, απελευθέρωση κρατουμένων αμάχων, «και επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας που μεταφέρθηκαν βίαια», ανέφερε η κοινή δήλωση.

2. Θα συμφωνήσει ο Πούτιν;

Πέραν των παραπάνω δηλώσεων και όσων συμπερασμάτων μπορούν να βγουν από αυτές, δυτικοί αξιωματούχοι ήταν από καιρό σκεπτικοί για το κατά πόσο ο Πούτιν ενδιαφέρεται πραγματικά για μακροπρόθεσμη ειρήνη, ακόμη κι αν αποδεχθεί μια εκεχειρία 30 ημερών. Η Ρωσία κερδίζει έδαφος στο πεδίο της μάχης.

3. Οι ΗΠΑ μοιράζονται ξανά πληροφορίες με την Ουκρανία

Μετά την απόφαση για ριζική διακοπή παροχής στρατιωτικής βοήθειας και πληροφοριών στο Κίεβο, οι ΗΠΑ συμφώνησαν τώρα να ξαναρχίσουν τη συνεργασία για ανταλλαγή πληροφοριών. Θα ξαναρχίσει επίσης η «βοήθεια ασφαλείας» (secutiry assistance), πιθανώς αναφορά στη στρατιωτική βοήθεια.

4. Δεν πρόκειται για ειρηνευτική συμφωνία

Πρόκειται για εκεχειρία που μπορεί να παραταθεί εάν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές. Μόλις σταματήσουν οι μάχες, θα ξεκινήσουν αμέσως οι διαπραγματεύσεις για τους όρους μιας μόνιμης ειρήνης. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ουκρανία έχουν υποσχεθεί να ανακοινώσουν τις διαπραγματευτικές τους ομάδες το συντομότερο δυνατό.

5. Δεν πρόκειται για συμφωνία ορυκτών

Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει πρόσβαση στα ουκρανικά ορυκτά όπως το λίθιο, το ουράνιο και το τιτάνιο. Ο Ζελένσκι αναμενόταν να υπογράψει κάποιου είδους συμφωνία που θα έδινε διακαιώματα σε αμερικανικές εταιρείες, όταν επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο πριν από δύο εβδομάδες, αλλά μετά προέκυψε η δημόσια διαμάχη με τον Τραμπ και τον Τζέι Ντι Βανς και όλα κατέρρευσαν.

Μετά την ανακοίνωση του σχεδίου για κατάπαυση του πυρός την Τρίτη, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι θα προσκαλούσε και πάλι τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

6. Η Ουκρανία δεν έχει εγκαταλείψει κανένα έδαφός της (ακόμα)

Πριν από τις συνομιλίες, ο Ρούμπιο προειδοποίησε το Κίεβο ότι θα χρειαστεί να κάνει παραχωρήσεις, μεταξύ άλλων στο εδαφικό. Αλλά στη διάρκεια των οκτάωρων συζητήσεων στην Τζέντα την Τρίτη, το θέμα της εκχώρησης εδαφών δεν τέθηκε καν, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο. Το θέμα είναι βέβαιο ότι θα τεθεί, εάν ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη διευθέτηση.

7. Ο Τραμπ δεν έχει συμφωνήσει να παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέστησε σαφές ότι δεν είναι διατεθειμένος να δώσει «πολλές» εγγυήσεις για τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας, θεωρώντας ότι αυτό είναι δουλειά της Ευρώπης, όχι των ΗΠΑ. Δεν υπάρχει κάτι στην κοινή δήλωση της Τρίτης που να δείχνει ότι αυτό έχει αλλάξει.

8. Η Ευρώπη πρέπει να «εμπλακεί»

Η δήλωση ανέφερε ότι οι Ουκρανοί επιθυμούσαν τη συμμετοχή «Ευρωπαίων εταίρων» στην ειρηνευτική διαδικασία. Ωστόσο, δεν ήταν σαφές ότι η αμερικανική πλευρά συμφώνησε σε αυτό το σημείο. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έσπευσαν να χαιρετίσουν την πρόοδο στις συνομιλίες.

9. Μετά τι;

Ο Στάρμερ θα συγκαλέσει συνάντηση Ευρωπαίων και άλλων ηγετών το Σάββατο. Συνεργάζεται με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για να συγκροτήσει έναν «συνασπισμό των πρόθυμων» - χώρες που είναι έτοιμες να στείλουν στρατεύματα ως ειρηνευτικές δυνάμεις ή να παράσχουν άλλη υποστήριξη σε μια διεθνή αποστολή για την τήρηση μιας μόνιμης εκεχειρίας.

Οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις, καθώς η κυβέρνηση του Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις σε ουκρανικό έδαφος. Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν ο συνασπισμός του Στάρμερ και του Μακρόν είναι αρκετά ισχυρός για να πείσει τους Ουκρανούς ότι θα σταματήσει την επίθεση της Ρωσίας και αρκετά ουδέτερος για να πείσει τον Πούτιν ότι δεν αποτελεί απειλή.

Συνάντηση 5 υπουργών Άμυνας στο Παρίσι

Οι υπουργοί Άμυνας πέντε μεγάλων χωρών του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη θα συζητήσουν για την περαιτέρω υποστήριξη της Ουκρανίας σε συνάντησή τους που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι.

Η συνάντησή τους ακολουθεί τη χθεσινή κοινή ανακοίνωση ΗΠΑ - Ουκρανίας περί άμεσης επανάληψης της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας και παροχής στρατιωτικών πληροφοριών προς το Κίεβο και της συμφωνίας της Ουκρανίας σε κατάπαυση του πυρός 30 ημερών - εφόσον συμφωνήσει και η Ρωσία.

Στη συνάντηση στο Παρίσι θα συμμετάσχουν αντιπρόσωποι της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος πήρε μέρος στη συνάντηση στην Τζέντα, θα συμμετάσχει μέσω βιντεοσύνδεσης. Αντιπρόσωποι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ θα συμμετάσχουν επίσης.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Άμυνας.

Χθες το βράδυ οι στρατιωτικοί αρχηγοί 36 χωρών συναντήθηκαν στο Παρίσι για να συζητήσουν για την αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

