Κομισιόν: Δεν προσκλήθηκε ο Αλ Σάρα στη σύνοδο δωρητών των Βρυξελλών για τη Συρία

Στη σύνοδο δωρητών που πραγματοποιείται κάθε χρόνο θα παρευρεθεί ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας - Είναι η πρώτη φορά που η χώρα εκπροσωπείται επίσημα

Αλ Σάρα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσκάλεσε τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, σε διεθνή σύνοδο δωρητών για τη χώρα του στις Βρυξέλλες στις 17 Μαρτίου, καθώς αυτή η συνάντηση πραγματοποιείται σε «επίπεδο υπουργών», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασάντ αλ Σιμπάνι πρόκειται να παραστεί στη σύνοδο κορυφής χορηγών για τη χώρα του στις Βρυξέλλες στις 17 Μαρτίου, δήλωσε στο Reuters νωρίτερα την Τετάρτη Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Θα είναι η πρώτη φορά που η Συρία θα εκπροσωπηθεί επίσημα στην ετήσια διάσκεψη.

Πηγή: skai.gr

