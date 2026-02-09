Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ρωσικές δυνάμεις εντείνουν την πίεση γύρω από την πόλη Ποκρόβσκ στην ανατολική Ουκρανία, επιδιώκοντας την κατάληψη του στρατηγικού κόμβου πριν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο ουκρανικός στρατός προσπαθεί να ανακόψει την αργή προέλαση της Ρωσίας στο Ποκρόβσκ και σε άλλα σημεία της γραμμής του μετώπου μήκους 1.200 χιλιομέτρων.

Η Ουκρανία δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Μάχες μέχρι εσχάτων σημειώνονται στο Ποκρόβσκ καθώς η Ρωσία σφίγγει τον κλοιό, επιδιώκοντας να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονέτσκ πριν από τις κρίσιμες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν την πίεση γύρω από την πόλη Ποκρόβσκ στην ανατολική Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να ολοκληρώσουν μια εκστρατεία μηνών για την κατάληψη του στρατηγικού κόμβου.

☠️ Elimination of Russian DRG near Pokrovsk by 147th Artillery Brigade! pic.twitter.com/xCme4kKzek — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) February 9, 2026

Η Ουκρανία πασχίζει να ανακόψει την αργή ρωσική προέλαση γύρω από το Ποκρόβσκ και σε άλλα σημεία κατά μήκος της γραμμής του μετώπου των 1.200 χιλιομέτρων, ενώ την ίδια στιγμή δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού του Κιέβου δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις του εξακολουθούν να κατέχουν το βόρειο τμήμα του Ποκρόβσκ, μια πόλη με πληθυσμό 60.000 κατοίκων πριν από τον πόλεμο, και ότι υπερασπίζονται επίσης τη μικρότερη γειτονική πόλη Μιρνοχράντ.

Το Ποκρόβσκ, ένας κρίσιμος σιδηροδρομικός κόμβος, αποτελεί πεδίο σφοδρών μαχών από πέρυσι. Η πτώση του θα σηματοδοτούσε τη μεγαλύτερη νίκη της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης από τότε που κατέλαβε την πόλη Αβντιίβκα στις αρχές του 2024.

Η Μόσχα ισχυρίστηκε στα τέλη του περασμένου έτους ότι είχε καταλάβει το Ποκρόβσκ, κάτι που το Κίεβο διέψευσε.

Αναλυτές αναφέρουν ότι η Ρωσία έχει καταλάβει μόνο το 1,3% περίπου των ουκρανικών εδαφών από τις αρχές του 2023, αν και οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης τους τελευταίους μήνες.

Το 7ο Σώμα Ταχείας Απόκρισης της Ουκρανίας, το οποίο επιβλέπει τις αμυντικές επιχειρήσεις στην περιοχή, ανέφερε ότι η Ρωσία «πιέζει στην περιοχή του Ποκρόβσκ και του Μιρνοχράντ» εκμεταλλευόμενη την «ανεπαρκή» ουκρανική αεράμυνα, χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενες βόμβες και ελέγχοντας υψώματα και πτέρυγες χάρη στην υπεροπλία της σε έμψυχο δυναμικό.

Ο ουκρανικός ερευνητικός ανοικτού κώδικα DeepState ανέφερε ότι το ρωσικό πεζικό εισέρχεται στο βόρειο τμήμα του Ποκρόβσκ και επιχειρεί να προωθηθεί περαιτέρω προς το γειτονικό χωριό Χρισίνε.

Η ομάδα ερευνητών του DeepState, ο χάρτης της οποίας έδειχνε σχεδόν ολόκληρο το Ποκρόβσκ και μεγάλο μέρος του Μιρνοχράντ να βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, περιέγραψε τις τρέχουσες συγκρούσεις ως «τις τελευταίες μάχες» για τις δύο πόλεις.

«Ζήτημα ετών»

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Μόσχα κατέχει σχεδόν το 1/5 της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας και τμημάτων της ανατολικής Ουκρανίας που τελούσαν υπό ρωσική κατοχή πριν από τον πόλεμο.

Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει και το εναπομείναν 20% της βιομηχανικής περιφέρειας του Ντονέτσκ, το οποίο δεν έχει καταφέρει να καταλάβει, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά.

Η Μόσχα έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις μέχρι να επιτύχει τους πολεμικούς στόχους thw και υποστηρίζει ότι το ζήτημα των εδαφών είναι «θεμελιώδους σημασίας» για τις εν εξελίξει ειρηνευτικές συνομιλίες υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Ουκρανών θεωρεί απαράδεκτη την παραχώρηση του υπόλοιπου Ντονέτσκ, το οποίο περιλαμβάνει τις ισχυρά οχυρωμένες «πόλεις-φρούρια» Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, ως αντάλλαγμα για την ειρήνη.

«Ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες, η κατάληψη ολόκληρης της περιφέρειας του Ντονέτσκ παραμένει ζήτημα ετών για τη Ρωσία», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας.

«Οι μάχες για το πολεοδομικό σύμπλεγμα Σλοβιάνσκ-Κραματόρσκ θα μπορούσαν να διαρκέσουν ακόμα και τρία χρόνια και έχει τεράστιες απώλειες για τις εισβάλλουσες δυνάμεις».

Πηγή: skai.gr

