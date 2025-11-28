Ο απολογισμός των νεκρών από τις χειρότερες πλημμύρες εδώ και χρόνια στη νότια Ταϊλάνδη αυξήθηκε σήμερα ραγδαία σε 145, από 87 που ήταν μέχρι πριν από λίγες ώρες.

Καθώς τα νερά υποχωρούν σε εννέα επαρχίες, οι διασώστες ανακαλύπτουν συνεχώς σορούς ανθρώπων, που είτε παρασύρθηκαν είτε καταπλακώθηκαν από τόνους λάσπης και φερτών υλικών.

Thailand is suffering from its worst floods in three decades. Dozens are dead or missing, and hundreds of thousands remain trapped in submerged communities pic.twitter.com/o21uAuAClB — TRT World (@trtworld) November 28, 2025

Ομάδες διάσωσης παραδίδουν βοήθεια με drones, ενώ ελικόπτερα κάνουν ρίψεις προμηθειών σε πλημμυροπαθείς που έχουν αποκλειστεί πάνω στις στέγες των σπιτιών τους.

Οι εκτεταμένες πλημμύρες έπειτα από μια εβδομάδα έντονων βροχοπτώσεων έχουν στοιχίσει τη ζωή και σε τουλάχιστον 84 ανθρώπους στη νήσο Σουμάτρα της Ινδονησίας.

