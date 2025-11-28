Λογαριασμός
Πλημμύρες στη νότια Ταϊλάνδη: Από τους 87 σε 145 οι νεκροί, μέσα σε λίγες ώρες

Καθώς τα νερά υποχωρούν, οι διασώστες ανακαλύπτουν συνεχώς σορούς ανθρώπων, που είτε παρασύρθηκαν είτε καταπλακώθηκαν από τόνους λάσπης και φερτών υλικών

Πλημμύρες στη νότια Ταϊλάνδη

Ο απολογισμός των νεκρών από τις χειρότερες πλημμύρες εδώ και χρόνια στη νότια Ταϊλάνδη αυξήθηκε σήμερα ραγδαία σε 145, από 87 που ήταν μέχρι πριν από λίγες ώρες. 

Καθώς τα νερά υποχωρούν σε εννέα επαρχίες, οι διασώστες ανακαλύπτουν συνεχώς σορούς ανθρώπων, που είτε παρασύρθηκαν είτε καταπλακώθηκαν από τόνους λάσπης και φερτών υλικών.

Ομάδες διάσωσης παραδίδουν βοήθεια με drones, ενώ ελικόπτερα κάνουν ρίψεις προμηθειών σε πλημμυροπαθείς που έχουν αποκλειστεί πάνω στις στέγες των σπιτιών τους.

Οι εκτεταμένες πλημμύρες έπειτα από μια εβδομάδα έντονων βροχοπτώσεων έχουν στοιχίσει τη ζωή και σε τουλάχιστον 84 ανθρώπους στη νήσο Σουμάτρα της Ινδονησίας. 

