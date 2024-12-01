FBI : Ο «πιστός» του Τραμπ, Κας Πατέλ, νέος διευθυντής

Ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε χθες Σάββατο τον 44χρονο Κας Πατέλ επόμενο διευθυντή της ομοσπονδιακής αστυνομίας, του FBI.

Ο Πατέλ είναι «πιστός» του Τραμπ: είχε διατελέσει σύμβουλός του στην πρώτη του θητεία και είναι γνωστός μάλλον για τις απόψεις του περί του υποτιθέμενου «βαθέος κράτους».

«Ο Κας είναι λαμπρός νομικός, ερευνητής και μαχητής (σ.σ. υπέρ της πολιτικής που συνοψίζεται στο σύνθημα) "Πρώτα η Αμερική", που πέρασε όλη του την καριέρα καταγγέλλοντας τη διαφθορά, υπερασπίζοντας τη δικαιοσύνη και προστατεύοντας τον αμερικανικό λαό», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social.

Ο Πατέλ, 44 ετών, ινδικής καταγωγής, εργάστηκε στο υπουργείο Άμυνας, στο συντονιστικό όργανο των υπηρεσιών πληροφοριών και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στην πρώτη θητεία του Ρεπουμπλικάνου στην προεδρία των ΗΠΑ (2017-2021).

Πηγή: skai.gr

