Πολλές χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αργά σήμερα, για ένα ακόμη βράδυ, στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, Τιφλίδα, φτιάχνοντας οδοφράγματα, σπάζοντας τζάμια και ρίχνοντας πυροτεχνήματα έξω από το κοινοβούλιο, σε μια ακόμη νύχτα κινητοποιήσεων κατά της κυβέρνησης που διέκοψε τις συνομιλίες για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αστυνομία απάντησε ρίχνοντας δακρυγόνα και νερό στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Οι σημερινές διαδηλώσεις ήταν μακράν οι μεγαλύτερες σε όγκο από τότε που το κυβερνών κόμμα επανεξελέγη τον περασμένο μήνα σε εκλογές για τις οποίες η φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση καταγγέλλει παρατυπίες.

Οι διαδηλωτές έκαψαν στα σκαλιά του κοινοβουλίου ένα ομοίωμα του πλουσιότερου άνδρα της Γεωργίας, του ιδρυτή του κυβερνώντος κόμματος Μπιτζίνα Ιβανισβίλι.

Γεωργιανά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν άλλες διαδηλώσεις σε πόλεις και πόλεις σε όλη τη χώρα.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχιτζέ κατηγόρησε τη φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση ότι σχεδιάζει εξέγερση. Η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας τόνισε ότι πολιτικά κόμματα επιχειρούν να «ανατρέψουν την κυβέρνηση με τη βία».

Αυτή η χώρα του Καυκάσου, που είναι συνηθισμένη στις πολιτικές κρίσεις, αντιμετωπίζει άλλη μία μετά τις βουλευτικές εκλογές της 26ης Οκτωβρίου, τις οποίες κέρδισε το κυβερνών Γεωργιανό Όνειρο. Το Γεωργιανό Όνειρο και η κυβέρνησή του κατηγορούνται από τους πολιτικούς αντιπάλους του ότι απομάκρυναν την πρώην σοβιετική δημοκρατία από την ένταξη στην ΕΕ και, αντιθέτως, επιδιώκουν μια προσέγγιση με τη Μόσχα. Πολλοί Γεωργιανοί ωστόσο θεωρούν τη Ρωσία, η οποία εισέβαλε στη Γεωργία το 2008, ως απειλή για τη χώρα τους.

Η πολιτική κρίση κλιμακώθηκε την Πέμπτη, όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις συνομιλίες για την ενταξιακή πορεία στην ΕΕ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Κατηγόρησε την ΕΕ ότι εκβιάζει τη Γεωργία.

Η Γεωργία έλαβε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας τον Δεκέμβριο του 2023 αλλά στη συνέχεια οι Βρυξέλλες πάγωσαν τη διαδικασία, κατηγορώντας την κυβέρνηση για σοβαρή υποχώρηση της δημοκρατίας.

Σήμερα το απόγευμα, η πρόεδρος της χώρας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, η οποία αντιτίθεται στην κυβέρνηση και υποστηρίζει την ένταξη στην ΕΕ, αλλά οι εξουσίες της είναι κυρίως εθιμοτυπικές, δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από το πόστο της όταν λήξει η θητεία της τον Δεκέμβριο, λέγοντας πως το κοινοβούλιο δεν έχει καμία νομιμότητα και δεν έχει εξουσία να ορίσει τον διάδοχό της. Η Ζουραμπισβίλι δήλωσε ότι η προεδρία παραμένει ο μόνος νόμιμος θεσμός στη χώρα.

Ο πρωθυπουργός Κομπαχιτζέ κατηγόρησε τους αντιπάλους της διακοπής των συνομιλιών ένταξης στην ΕΕ ότι σχεδιάζουν εξέγερση, παρόμοια με τη διαδήλωση του Μαϊντάν της Ουκρανίας το 2014, η οποία οδήγησε στην ανατροπή φιλορώσου προέδρου. «Ορισμένοι θέλουν να επαναληφθεί αυτό το σενάριο στη Γεωργία. Αλλά δεν θα υπάρξει Μαϊντάν στη Γεωργία», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Γεωργιανά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ανώτεροι διπλωμάτες της χώρας στις ΗΠΑ, την Ιταλία, την Ολλανδία και τη Λιθουανία παραιτήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διακοπή των συνομιλιών με την ΕΕ.

Πάνω από 200 εν ενεργεία διπλωμάτες υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή καταδικάζοντας τη στάση της κυβέρνησης. Εκατοντάδες υπάλληλοι στα υπουργεία Άμυνας, Δικαιοσύνης και Παιδείας της Γεωργίας, καθώς και στην Κεντρική Τράπεζα, υπέγραψαν επίσης ανοιχτές επιστολές καταδικάζοντας την απόφαση για πάγωμα των ενταξιακών συνομιλιών στην ΕΕ. Περισσότερα από εκατό σχολεία και πανεπιστήμια ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 107 άτομα στην Τιφλίδα, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων χθες το βράδυ. Οι 107 συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση για «ανυπακοή στις διαταγές της αστυνομίας» και για «ενέργειες χουλικανισμού» κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης χθες το βράδυ, διευκρίνισε το υπουργείο Εσωτερικών.

Πλάνα με δυνάμεις ασφαλείας να συλλαμβάνουν βίαια διαδηλωτές κυκλοφόρησαν ευρέως σήμερα. Ο Συνήγορος του Πολίτη της Γεωργίας είπε ότι η αστυνομική «βαρβαρότητα» κατά των διαδηλωτών είναι «ανησυχητική».

Το Συμβούλιο της Ευρώπης καταδίκασε τη «βίαιη καταστολή διαδηλώσεων» και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) κατήγγειλε τη «δυσανάλογη και αδιάκριτη χρήση βίας» από την αστυνομία. Οι ΗΠΑ επίσης καταδίκασαν «την υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία» στις διαδηλώσεις και ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν ένα πρόγραμμα συνεργασίας με τη Γεωργία. Χθες, η Γαλλία είχε ζητήσει «σεβασμό στο δικαίωμα ειρηνικής διαδήλωσης».

Μεγάλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο του Λονδίνου τραπεζών TBC Bank και Bank of Georgia δήλωσαν ότι στηρίζουν την ένταξη στην ΕΕ. Η ισχυρή Ορθόδοξη Εκκλησία της χώρας εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας τη βία στις διαδηλώσεις.

Επίσης, ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια, αστέρι της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γεωργίας που παίζει στον ποδοσφαιρικό σύλλογο Νάπολι στο ιταλικό πρωτάθλημα, μίλησε ανοιχτά υπέρ των διαδηλωτών. «Η χώρα μου πονάει, ο λαός μου πονάει - είναι οδυνηρό και συγκινητικό να βλέπεις τα βίντεο που κυκλοφορούν, σταματήστε τη βία και την επιθετικότητα! Η Γεωργία αξίζει να είναι Ευρώπη σήμερα περισσότερο από ποτέ!» έγραψε ο Κβαρατσχέλια στο Facebook σήμερα.

Πηγή: skai.gr

