Η Ρουμανία θα φιλοξενήσει αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, επιτήρησης και δίκτυα δορυφορικών επικοινωνιών για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Νικουσόρ Νταν, προσθέτοντας ότι ο εξοπλισμός είναι «αμυντικός» και δεν αφορά πυρομαχικά.

Ο Νταν νωρίτερα συμμετείχε στο ανώτατο συμβούλιο άμυνας της χώρας, το οποίο ενέκρινε σχετικό αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει το μέτρο αργότερα σήμερα.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Η Ρουμανία, ένας πιστός σύμμαχος της Ουάσιγκτον, φιλοξενεί το αμερικανικό χερσαίο σύστημα αντιβαλλιστικής άμυνας Aegis Ashore, που αναπτύχθηκε πριν μια δεκαετία στην πόλη Ντεβετσέλου για να αντιμετωπίσει πιθανές απειλές για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Το σύστημα αναβαθμίσθηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Μιλάμε για αεροσκάφη ανεφοδιασμού, κάποιο εξοπλισμό επιτήρησης και κάποιο εξοπλισμό δορυφορικών επικοινωνιών σε συσχέτιση με την ασπίδα στο Ντεβετσέλου» είπε ο Νταν.

«Ο εξοπλισμός αυτός είναι αμυντικός, δε μεταφέρει πραγματικά πυρομαχικά. Στον βαθμό που το εγκρίνει το κοινοβούλιο... θα αναπτυχθεί στη Ρουμανία σύμφωνα με τη σύμπραξη ΗΠΑ-Ρουμανίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί παραμένουν στη Ρουμανία

Ενώ ορισμένες χώρες της ΕΕ -όπως η Γαλλία, η Ελλάδα και η Ιταλία- έστειλαν πολεμικά πλοία στην Κύπρο αφότου ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τη βρετανική βάση στο νησί, άλλες χώρες επιτρέπουν τη χρήση των στρατιωτικών τους βάσεων.

Οι περισσότεροι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν καταδικάσει τις ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή και προτρέπουν να τερματισθεί και να υπάρξει μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση.

Οι ΗΠΑ απέσυραν πέρυσι περίπου 1.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από την αεροπορική βάση της Ρουμανίας Μιχαήλ Κογκαλνιτσεάνου, καθώς έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στα δικά τους σύνορα και στην περιοχή του Ινδικού-Ειρηνικού. Άλλοι 1.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί παραμένουν στην Ρουμανία.

Η μόνιμη παρουσία των συμμάχων στη Ρουμανία κυμαίνεται στους περίπου 3.500 στρατιωτικούς του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων είναι και οι Αμερικανοί στρατιώτες.

Η Ρουμανία μοιράζεται σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, πάνω από τα οποία έχουν πετάξει ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατευθυνόμενα προς ουκρανικές λιμενικές υποδομές, ενώ οι νάρκες που βρίσκονται λόγω του πολέμου στη Μαύρη Θάλασσα έχουν τον αντίκτυπο τους στις εμπορικές και ενεργειακές οδούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.