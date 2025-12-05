Λογαριασμός
Ρουμανικό Fast & the Furious: Αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία του και έγινε... ιπτάμενο

Ο 55χρονος άνδρας έχασε τον έλεγχο του οχήματος επειδή αισθάνθηκε αδιαθεσία, με το πολυτελές αυτοκίνητο να χτυπά σε κάποιου ράμπα και να εκτοξεύεται με δύναμη

Ρουμανία

Ρουμανικό Fast & Furious ή για τους παλαιότερους Dukes και Ιππότης της Ασφάλτου. Οδηγός Mercedes... απογειώθηκε, καθώς είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Ο 55χρονος άνδρας ξέφυγε από την πορεία του επειδή αισθάνθηκε αδιαθεσία, με το πολυτελές αυτοκίνητο να χτυπά σε κάποιου ράμπα και να εκτοξεύεται με δύναμη. 

Ο οδηγός γλίτωσε ως εκ θαύματος — και μάλιστα αρνήθηκε να νοσηλευτεί.

