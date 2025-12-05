Ρουμανικό Fast & Furious ή για τους παλαιότερους Dukes και Ιππότης της Ασφάλτου. Οδηγός Mercedes... απογειώθηκε, καθώς είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

The first flying car was spotted in Romania. WTF. pic.twitter.com/DQcu910Eka December 4, 2025

Ο 55χρονος άνδρας ξέφυγε από την πορεία του επειδή αισθάνθηκε αδιαθεσία, με το πολυτελές αυτοκίνητο να χτυπά σε κάποιου ράμπα και να εκτοξεύεται με δύναμη.

Ο οδηγός γλίτωσε ως εκ θαύματος — και μάλιστα αρνήθηκε να νοσηλευτεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.