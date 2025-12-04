Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε για άλλη μία φορά ευθέως στη «ρωσική επιθετικότητα» καθώς φιλοξένησε τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Προς τιμήν του Σταϊνμάιερ διοργανώθηκε ένα λαμπερό, χριστουγεννιάτικο κρατικό συμπόσιο στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο βασιλιάς καλωσόρισε τον πρόεδρο και τη σύζυγό του, καθώς και τους 150 άλλους καλεσμένους, και αναφέρθηκε στην ιστορία, στις σχέσεις των δύο χωρών καθώς και στις κοινές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Αναφερόμενος στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Κάρολος αναγνώρισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία «βίωσαν τις πιο σκοτεινές εποχές και τις πιο τρομερές συνέπειες της σύγκρουσης», αλλά δεκαετίες αργότερα «η αναγνώριση των δεινών του παρελθόντος έχει γίνει η βάση για μια ειλικρινή φιλία, ανανεωμένη και πιο ισχυρή».

Ο βασιλιάς μίλησε για «τις κοινές αξίες» των δύο χωρών και για το «κοινό όραμα για το μέλλον του σύγχρονου κόσμου μας». Πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες «στέκονται μαζί στο πλευρό της Ουκρανίας και ενισχύουν την Ευρώπη ενάντια στην απειλή περαιτέρω ρωσικής επιθετικότητας».

Ο Σταϊνμάιερ, καθισμένος δίπλα στην Πριγκίπισσα της Ουαλίας, δήλωσε ότι οι δύο χώρες «εργάζονται μαζί για να ενισχύσουν για άλλη μια φορά τους ανθρώπινους δεσμούς που έχουν αποδυναμωθεί από το Brexit».

Επανέλαβε επίσης τα λόγια του βασιλιά σχετικά με την κατάσταση στην Ευρώπη, λέγοντας: «Εργαζόμαστε μαζί για την προώθηση της ασφάλειας και της άμυνας, δίπλα-δίπλα για μια ελεύθερη, ειρηνική Ευρώπη, δίπλα-δίπλα για την υποστήριξη της Ουκρανίας».

Νωρίτερα, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα συνόδευσαν τον πρόεδρο Σταϊνμάιερ και τη σύζυγό του, Έλκε Μπούντεμπεντερ, σε μια βόλτα με άμαξα στους δρόμους του Ουίνδσορ στην αρχή της τριήμερης επίσκεψης, κατά την οποία ο Γερμανός ηγέτης θα επισκεφθεί τα ερείπια του καθεδρικού ναού του Κόβεντρι, ο οποίος βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Στη Ντάουνινγκ Στριτ, πριν από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο Σταϊνμάιερ δήλωσε ότι η σχέση Ηνωμένου Βασιλείου-Γερμανίας είναι σε «πολύ καλύτερη κατάσταση» σε σχέση με τη «δύσκολη» περίοδο μετά το Brexit. «Έχουμε μια νέα κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη, αν όχι σε ολόκληρο τον κόσμο. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για στενότερη συνεργασία», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.