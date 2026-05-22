Το Κίεβο χαρακτηρίζει «παραποίηση» τις ρωσικές κατηγορίες για επίθεση του ουκρανικού στρατού σε φοιτητική εστία

Ο ουκρανικός στρατός απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες ότι επιτέθηκε σε φοιτητική εστία στην κατεχόμενη πόλη Σταρομπίλσκ, χαρακτηρίζοντάς τες «παραποίηση» και δήλωσε ότι στόχευσε μια επίλεκτη μονάδα διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην περιοχή.

Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού αναφέρει σε ανακοίνωση του που ανάρτησε στο Facebook ότι έπληξε ένα από τα αρχηγεία της μονάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών Rubicon κοντά στην πόλη Σταρομπίλσκ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην ανακοίνωση του το γενικό επιτελείο αναφέρει ότι «η Ουκρανία πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών υποδομών και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, τηρώντας αυστηρά του κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Σύμφωνα με τη Μόσχα τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν από πλήγμα ουκρανικών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

