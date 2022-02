Κινητικότητα επικρατεί στα σύνορα της Ουκρανίας, καθώς δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιεύει το CNN δείχνουν ότι μεγάλη βάση με ρωσικά άρματα μάχης, πυροβολικό και άλλα τεθωρακισμένα κοντά στα ουκρανικά σύνορα, έχει σχεδόν αδειάσει και μεταφερθεί ακόμα πιο κοντά στη μεθόριο της Ουκρανίας.

Η εν λόγω βάση βρίσκεται στο Yelnya, νοτιοανατολικά της πόλης Smolensk και περίπου 160 μίλια από τα ουκρανικά σύνορα. Μεγάλες ποσότητες όπλων μεταφέρθηκαν εκεί στα τέλη του 2021, συμπεριλαμβανομένων περίπου 700 αρμάτων μάχης, οχημάτων μάχης πεζικού και εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων.

Ο Stephen Wood, ανώτερος διευθυντής της εταιρείας δορυφορικών εικόνων Maxar, είπε στο CNN: «Μου φαίνεται ότι ένας σημαντικός αριθμός οχημάτων (τανκ, αυτοπροωθούμενα πυροβολικά και άλλα οχήματα υποστήριξης) έχουν αναχωρήσει από το βορειοανατολικό πάρκο οχημάτων· επιπλέον τεθωρακισμένα οχήματα αναχώρησαν από τον κεντρικότερο χώρο στάθμευσης οχημάτων».

Ο Konrad Muzyka, ειδικός στην παρακολούθηση στρατιωτικών κινήσεων με την Rochan Consulting, λέει ότι αυτό που συνέβη στο Yelnya είναι μία από τις πολλές «σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση των ρωσικών δυνάμεων και τις τοποθεσίες τους».

«Μπαίνουμε στο νέο στάδιο της συγκέντρωσης, όπου βλέπουμε προ-τοποθετημένες μονάδες να επανδρώνονται με πρόσθετο προσωπικό και ότι ο εξοπλισμός μεταφέρεται πιθανότατα σε άλλους χώρους», πρόσθεσε.

Τα βίντεο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που τραβήχτηκαν τις τελευταίες ημέρες δείχνουν μέρος αυτού του εξοπλισμού σε τρένα και δρόμους πολύ πιο νότια στην περιοχή Bryansk, η οποία βρίσκεται κοντά στην Ουκρανία.

«Υπάρχουν τώρα πολλοί δείκτες που υποδηλώνουν ότι στρατεύματα έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται σε στρατόπεδα για να ενωθούν με τον προκαθορισμένο εξοπλισμό τους», γράφει ο Thomas Bullock, αναλυτής της Janes. «Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ότι ορισμένα στρατεύματα από τη Σιβηρία, των οποίων ο εξοπλισμός έχει ήδη μεταφερθεί σε τοποθεσίες στο Σμολένσκ και στο Μπριάνσκ, βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης».

Ένα έγγραφο πληροφοριών των ΗΠΑ με ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου 2021 περιελάμβανε δορυφορικές εικόνες που έδειχναν ότι η τοποθεσία στη Yelnya ήταν άδεια τον Ιούνιο -- αλλά μέχρι τον Νοέμβριο φιλοξενούνταν πέντε Τακτικές Ομάδες Τάγματος, καθεμία από τις οποίες περιέχει περίπου 1.000 στρατιώτες και υποστηρικτικά στοιχεία. Μεγάλο μέρος του εξοπλισμού ανήκει στον 41ο Στρατό Συνδυασμένων Όπλων, ο οποίος συνήθως εδρεύει στην Κεντρική Στρατιωτική Περιφέρεια της Ρωσίας και έχει την έδρα του στο Νοβοσιμπίρσκ της Σιβηρίας.

Ο Muzyka λέει ότι υπάρχουν σημαντικές ρωσικές κινήσεις και σε άλλα σημελια. «Βλέπουμε μια μαζική εισροή οχημάτων και προσωπικού στο Κουρσκ», έγραψε στο Twitter την Κυριακή. Το Kursk απέχει περίπου 70 μίλια (100 χιλιόμετρα) από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Ο Phillip Karber του Ιδρύματος Potomac στην Ουάσιγκτον, ο οποίος έχει επίσης μελετήσει λεπτομερώς τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων, είπε στο CNN: «Ο ισχυρότερος επιθετικός σχηματισμός της Ρωσίας -- ο Στρατός Αρμάτων Πρώτων Φρουρών, που συνήθως σταθμεύει στην περιοχή της Μόσχας -- έχει μετακινηθεί νότια 400 χιλιόμετρα και συγκεντρώνεται στη βέλτιστη περιοχή για μια ταχεία τεθωρακισμένη επίθεση στη διαδρομή εισβολής Χουρσκ-Κίεβο».

Πηγή: CNN

