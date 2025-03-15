Οι ρωσικές δυνάμεις ανακατέλαβαν τα χωριά Ρουμπανσίνα και Ζαολεσένκα στην περιφέρεια του Κουρσκ στη δυτική Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία έχει εντείνει την προώθησή της για την εκδίωξη των ουκρανικών δυνάμεων από την περιφέρεια του Κουρσκ, όπου αυτές είχαν καταλάβει περίπου 100 οικισμούς κατά την αιφνίδια διασυνοριακή επίθεση που εξαπέλυσαν στο ρωσικό έδαφος τον περασμένο Αύγουστο.

Νωρίτερα, ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 126 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας, ιδίως πάνω από τις περιφέρειές της του Βόλγκογκραντ και του Βορονέζ, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι κατέρριψε 64 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πάνω από την περιφέρεια του Βόλβογκραντ και τη γειτονική της του Βορονέζ, ενώ τα υπόλοιπα είχαν στο στόχαστρο μεθοριακές περιφέρειες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την Πέμπτη επιφυλάξεις όσον αφορά αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών, αναφερόμενος σε "σημαντικά ζητήματα" που πρέπει να ρυθμιστούν πριν από οποιαδήποτε συμφωνία, και πρόσθεσε ότι θέλει να μιλήσει γι'αυτό με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.