Τα αντιαεροπορικά συστήματα της Ουκρανίας κατέρριψαν 130 από τα 178 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της ουκρανικής επικράτειας σε επίθεσή της στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα η πολεμική αεροπορία του Κιέβου.

Η ίδια πρόσθεσε ότι "χάθηκαν τα ίχνη" άλλων 38 μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, πιθανόν λόγω της ενεργοποίησης συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, ενώ σημείωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίσης δύο βαλλιστικούς πυραύλους.

Πηγή: skai.gr

