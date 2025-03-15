Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, η DTEK, ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που έγιναν στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν ζημιές στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της στις περιφέρειες του Ντνιπροπετρόφσκ και της Οδησσού.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η DTEK σημείωσε ότι «οι ζημιές είναι σημαντικές» και ότι κάποιοι καταναλωτές και στις δύο περιφέρειες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Νωρίτερα, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι τα αντιαεροπορικά της συστήματα κατέρριψαν 130 από τα 178 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της ουκρανικής επικράτειας σε επίθεσή της στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα η πολεμική αεροπορία του Κιέβου.

Ρωσία:Κατέρριψε 126 ουκρανικά drones

Από την πλευρά της η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε 126 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας, ιδίως πάνω από τις περιφέρειές της του Βόλγκογκραντ και του Βορονέζ, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι κατέρριψε 64 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πάνω από την περιφέρεια του Βόλβογκραντ και τη γειτονική της του Βορονέζ, ενώ τα υπόλοιπα είχαν στο στόχαστρο μεθοριακές περιφέρειες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την Πέμπτη επιφυλάξεις όσον αφορά αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών, αναφερόμενος σε "σημαντικά ζητήματα" που πρέπει να ρυθμιστούν πριν από οποιαδήποτε συμφωνία, και πρόσθεσε ότι θέλει να μιλήσει γι'αυτό με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

