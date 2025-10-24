Ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος Tu-95MS, με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων, πραγματοποίησε πτήση ρουτίνας περιπολίας πάνω από ουδέτερα ύδατα πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, μετέδωσε την Παρασκευή το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το Υπουργείο Άμυνας.

Μαχητικά αεροσκάφη από ξένες χώρες συνόδευσαν τα βομβαρδιστικά σε διάφορα στάδια της αποστολής, ανέφερε το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

