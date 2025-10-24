Η γερμανική εταιρεία Böcker με έδρα τη Βέρνη ενεπλάκη κατά λάθος στη ληστεία του Μουσείου του Λούβρου, αφού το ανυψωτικό μηχάνημα που χρησιμοποίησαν οι ληστές για να μπουν στο μουσείο ανήκε στη συγκεκριμένη εταιρεία. Ένα τόσο μεγάλο γεγονός αποφάσισε η εταιρεία να το εκμεταλλευτεί στο έπακρο ξεκινώντας μια νέα διαφημιστική καμπάνια.

Η εταιρεία, έκανε αυτή την εβδομάδα μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναδεικνύοντας την πλέον διάσημη εικόνα της σκάλας που εκτείνεται μέχρι το μπαλκόνι έξω από την Πινακοθήκη του Απόλλωνα.

«Όταν χρειάζεται να κινηθείτε γρήγορα», γράφει η λεζάντα κάτω από την εικόνα. «Το Böcker Agilo μεταφέρει τους θησαυρούς σας βάρους έως και 400 κιλών με ταχύτητα 42 μέτρα/λεπτό - αθόρυβα σαν ψίθυρος».

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε δείχνει τους φερόμενους ως κλέφτες να δραπετεύουν με τη μηχανική σκάλα, αφού έκλεψαν κοσμήματα του γαλλικού στέμματος αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ την Κυριακή.

Μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων AFP την Τετάρτη, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλεξάντερ Μπόκερ, δήλωσε ότι αφού έγινε σαφές ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στη ληστεία, χρησιμοποίησαν «μια δόση χιούμορ» για να επιστήσουν την προσοχή στην οικογενειακή επιχείρηση.

«Το έγκλημα είναι, φυσικά, απολύτως κατακριτέο, αυτό μας είναι απολύτως σαφές», είπε ο κ. Μπόκερ. «Ήταν... μια ευκαιρία για εμάς να χρησιμοποιήσουμε το πιο διάσημο και πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο για να τραβήξουμε λίγη προσοχή για την εταιρεία μας.»

Οι διαφήμιση προκάλεσε γέλιο στους χρήστες των social media χαρακτηρίζοντάς την «ευφυής» και «εξαιρετική, δηλαδή γερμανική ποιότητα».

Ο Μπόκερ δήλωσε στο AFP ότι αναγνώρισε το μηχάνημα της εταιρείας του από ειδησεογραφικά δημοσιεύματα, λέγοντας ότι η συσκευή πουλήθηκε «πριν από λίγα χρόνια σε έναν Γάλλο πελάτη που νοικιάζει αυτό το είδος εξοπλισμού στο Παρίσι και τη γύρω περιοχή».

Οι ληστές των κοσμημάτων είχαν κανονίσει να τους γίνει μια επίδειξη του μηχανήματος την περασμένη εβδομάδα και το έκλεψαν κατά τη διάρκεια της επίδειξης, είπε.

