Το Σαλβαδόρ συνάπτει «συμμαχία» κατά της εγκληματικότητας με την Κόστα Ρίκα

Οι αρχηγοί κρατών στο Ελ Σαλβαδόρ και αυτή στην Κόστα Ρίκα υπέγραψαν χθες Πέμπτη συμφωνία συνεργασίας ως προς την ασφάλεια, με σκοπό ιδίως την καταπολέμηση των συμμοριών, με τους δυο προέδρους να εύχονται πως θα ενταχθούν σ’ αυτή κι άλλες χώρες της περιοχής.

«Αυτό που κάνουμε είναι ότι θα σας μεταφέρουμε την εμπειρία μας, τη γνώση μας και αυτό που καταφέραμε εδώ ώστε να μπορέσετε να το εφαρμόσετε» στην Κόστα Ρίκα, είπε ο σαλβαδοριανός πρόεδρος Σαλβαδόρ Μπουκέλε στην τελετή υπογραφής του κειμένου, που τιτλοφορείται «Συμμαχία Ασπίδα της Αμερικής», με τον ομόλογό του Ροδρίγο Τσάβες, στο Σαν Σαλβαδόρ.

Ο κ. Μπουκέλε χαίρει υψηλής δημοτικότητας στο Σαλβαδόρ χάρη στον «πόλεμο» που κήρυξε εναντίον των συμμοριών. Από το 2022, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που επέβαλε επιτρέπει συλλήψεις χωρίς εντάλματα και ανάπτυξη μονάδων των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό, μεταξύ άλλων. Ωστόσο, η πολιτική του επικρίνεται από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που καταγγέλλουν αθρόες παραβιάσεις και τονίζουν πως χιλιάδες αθώοι βρίσκονται πίσω από τα σίδερα.

Εμβληματική της πολιτικής του είναι η πελώρια φυλακή υψίστης ασφαλείας που βάφτισε «κέντρο περιορισμού της τρομοκρατίας» (CECOT) κι έχει ονομαστική χωρητικότητα 40.000 θέσεων. Ο κ. Τσάβες την επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια διήμερης επίσκεψής του στο Ελ Σαλβαδόρ.

Ο κοσταρικανός πρόεδρος Τσάβες, που είναι αντιμέτωπος με διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην καθαίρεσή του από το Κογκρέσο, σημείωσε πως στη χώρα του τον κατηγορούν πως είναι «δυνάμει δικτάτορας» επειδή θέλει να ξεριζώσει την αυξανόμενη εγκληματικότητα, ιδίως «αλλάζοντας τους νόμους», κατά το υπόδειγμα του Ελ Σαλβαδόρ.

Ο κ. Μπουκέλε διαβεβαίωσε πως μπορεί να βοηθήσει την Κόστα Ρίκα χάρη στην «εμπειρία» του στην «εξάρθρωση εγκληματικών δομών», στη διαχείριση των φυλακών και «στις απαραίτητες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για την εξάλειψη της εγκληματικότητας».

