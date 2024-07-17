Ρωσία: Βορειοκορεάτης αξιωματούχος βρέθηκε πνιγμένος σε λίμνη

Ένας Βορειοκορεάτης αξιωματούχος που βρισκόταν σε επίσημη επίσκεψη στη Ρωσία, πνίγηκε ενώ κολυμπούσε σε μια λίμνη έξω από τη Μόσχα, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το όνομά του είναι το ίδιο με αυτό ενός άνδρα που αναφέρεται από μέσα ενημέρωσης ως επικεφαλής ενός σώματος στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Το ειδησεογραφικό μέσο ενημέρωσης BAZA, το οποίο συχνά δημοσιεύει πληροφορίες από πηγές υπηρεσιών ασφαλείας και από αρχές επιβολής του νόμου, ανέφερε ότι ο αξιωματούχος, ο Κιμ Τζεούμ Τσολ, πέθανε στις 11 Ιουλίου σε μια λίμνη στο Ζελένογκραντ, μια πόλη περίπου 37 χλμ βορειοδυτικά της Μόσχας.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA της Βόρειας Κορέας ανέφερε νωρίτερα αυτόν το μήνα ότι μια βορειοκορεατική επίλεκτη αντιπροσωπεία στρατιωτικής εκπαίδευσης αναχώρησε αεροπορικώς για τη Ρωσία στις 8 Ιουλίου, η πρώτη ανταλλαγή αξιωματούχων σε στρατιωτικό επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών από τότε που οι ηγέτες τους υπέγραψαν σύμφωνο για στενότερη στρατιωτική συνεργασία.

Το KCNA μετέδωσε ότι ο Κιμ Τζεούμ Τσολ, που ήταν πρόεδρος του Στρατιωτικού Πανεπιστημίου Kim Il Sung, ηγείτο της αντιπροσωπείας. Ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, φοίτησε στη στρατιωτική ακαδημία μετά τις σπουδές του στην Ελβετία, ενώ προοριζόταν για τρίτος ηγέτης της Βόρειας Κορέας.

Η πρεσβεία της Βόρειας Κορέας στη Μόσχα δεν απάντησε σήμερα σε αίτημα του Reuters να επιβεβαιώσει τον θάνατο και την ταυτότητα του Κιμ Τζεούμ Τσολ.

Η αστυνομία της Μόσχας, η οποία δεν έχει σχολιάσει δημόσια το περιστατικό, εξετάζει τις συνθήκες του περιστατικού, ανέφερε ξεχωριστά το κανάλι SHOT στο Telegram.

Τόσο το BAZA όσο και το SHOT τόνισαν ο νεκρός βρισκόταν σε επίσημη επίσκεψη και ότι διέμενε στην πρεσβεία της Βόρειας Κορέας στη Μόσχα. Κανένα από τα δύο μμε δεν έκανε αναφορά για σχέση του με στρατιωτική εκπαίδευση, λέγοντας μόνο ότι είχε εργαστεί στον γεωργικό τομέα.

Το BAZA ανέφερε ότι ο Κιμ Τζεούμ Τσολ ταξίδεψε, συνοδευόμενος από ένα διερμηνέα, στη λίμνη Μπολσόι Γκοροντσκόι στο Ζελένογκραντ για να δροσιστεί από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Το BAZA και το SHOT είπαν ότι ο διερμηνέας είδε τον Κιμ για τελευταία φορά πριν πάει να κολυμπήσει και επικοινώνησε με την αστυνομία.

Το πτώμα του βρέθηκε την επόμενη μέρα να επιπλέει στη λίμνη. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ αυτά, ήταν 64 ετών.

Το περιστατικό σημειώνεται καθώς Βορειοκορεάτες και Ρώσοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν πέρσι εκατέρωθεν επίσημες επισκέψεις σε αριθμούς ρεκόρ, με αποκορύφωμα το πρώτο ταξίδι του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βόρεια Κορέα τα τελευταία 24 χρόνια.

Οι στρατιωτικοί δεσμοί των δύο χωρών προκαλούν ανησυχίες σε αξιωματούχους στη Σεούλ και την Ουάσιγκτον, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν αποδείξεις για αποστολές όπλων από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία και χρήση αυτών των όπλων στον ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Πιονγκγιάνγκ και Μόσχα αρνούνται τον ισχυρισμό αυτόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

