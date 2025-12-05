Santa american bar... το έκαναν δύο άντρες ντυμένοι Άγιοι Βασίληδες σε ένα σούπερμαρκετ στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν Μπακού.

🎅🏻 A Santa Claus brawl erupted in a Baku supermarket



Two men dressed as Santa Claus got into such a heated argument that they nearly wrecked the store, shocking everyone around them. Bystanders managed to break up the fight, but only with great difficulty.



Did they fail to… pic.twitter.com/vU0YzJiK9m December 5, 2025

Οι δυο άνδρες, που δεν ήταν σε χριστουγεννιάτικο... πνεύμα (καθόλου όμως) ενεπλάκησαν σε έναν τόσο έντονο καβγά που παραλίγο να κάνουν ζημιές στο κατάστημα, σοκάροντας τους πελάτες.

Ουδείς γνωρίζει τον λόγο της «αγίας σύγκρουσης», αλλά εκτιμάται ότι η αιτία της ήταν οι περιοχές όπου εργάζονταν οι δύο άνδρες.

Ουδείς ιπτάμενος τάρανδος τραυματίστηκε στη συμπλοκή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.