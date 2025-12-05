Λογαριασμός
Santa american bar: Συμπλοκή... Άγιων Βασίληδων σε σούπερ μάρκετ – Δείτε βίντεο

Οι δυο άνδρες, που δεν ήταν σε χριστουγεννιάτικο... πνεύμα ενεπλάκησαν σε έναν τόσο έντονο καβγά που παραλίγο να κάνουν ζημιές στο κατάστημα

Άγιος Βασίλης

Santa american bar... το έκαναν δύο άντρες ντυμένοι Άγιοι Βασίληδες σε ένα σούπερμαρκετ στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν Μπακού.

Οι δυο άνδρες, που δεν ήταν σε χριστουγεννιάτικο... πνεύμα (καθόλου όμως) ενεπλάκησαν σε έναν τόσο έντονο καβγά που παραλίγο να κάνουν ζημιές στο κατάστημα, σοκάροντας τους πελάτες. 

Ουδείς γνωρίζει τον λόγο της «αγίας σύγκρουσης», αλλά εκτιμάται ότι η αιτία της ήταν οι περιοχές όπου εργάζονταν οι δύο άνδρες. 

Ουδείς ιπτάμενος τάρανδος τραυματίστηκε στη συμπλοκή.

Πηγή: skai.gr

