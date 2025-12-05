Η Ινδία και η Ρωσία συμφώνησαν σε ένα πρόγραμμα οικονομικής συνεργασίας με στόχο την επέκταση και τη διαφοροποίηση του εμπορίου τους έως το 2030, δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι μετά τις συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή.

Από την πλευρά του ο Πούτιν, ανέφερε ότι υπογράφηκαν πολλές συμφωνίες με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ινδία και ότι η Ρωσία θα παρέχει αδιάλειπτη παροχή καυσίμων στην Ινδία, σημειώνει το Reuters.

«Η τρέχουσα επίσκεψη και οι συμφωνίες θα ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία με την Ινδία», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.





Πηγή: skai.gr

