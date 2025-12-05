Οι ΗΠΑ υπέγραψαν χθες, Πέμπτη, συμφωνία με την Κένυα στον τομέα της υγείας ύψους 2,5 δισ. δολαρίων, την πρώτη διμερή συμφωνία αυτού του είδους αφού οι ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μείωσαν τη διεθνή βοήθεια που παρέχουν.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επεσήμαναν ότι αυτή η συμφωνία είναι η πρώτη μιας σειράς με κυβερνήσεις αναπτυσσόμενων χωρών, από τις οποίες θα ζητηθεί να αναλάβουν μέρος του κόστους και να συνεργαστούν με την Ουάσινγκτον σε άλλα ζητήματα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπέγραψε τη συμφωνία στην Ουάσινγκτον με τον Κενυάτη πρόεδρο Γουίλιαμ Ρούτο, τον οποίο συνεχάρη για τη βοήθεια που παρέχει το Ναϊρόμπι στην Αϊτή, μια χώρα της Καραϊβικής που μαστίζεται από τη βία των συμμοριών.

Η Κένυα ηγείται μιας διεθνούς αστυνομικής αποστολής στην Αϊτή, με μικτά αποτελέσματα.

“Εάν πέντε ή δέκα χώρες ήταν πρόθυμες να δεσμευθούν και να κάνουν έστω και τα μισά από αυτά που έχει ήδη καταφέρει η Κένυα, θα ήταν ένα εξαιρετικό επίτευγμα”, εκτίμησε ο Ρούμπιο.

Με βάση τη συμφωνία, οι ΗΠΑ θα καταβάλουν 1,6 δισεκ. δολάρια σε διάστημα πέντε ετών στην Κένυα για την καταπολέμηση του HIV/AIDS και της ελονοσίας, όπως και για τη λήψη μέτρων πρόληψης της πολιομυελίτιδας.

Η Κένυα θα συνεισφέρει 850 εκατ, δολάρια επιπλέον και δεσμεύθηκε να αναλάβει σταδιακά περισσότερες ευθύνες.

Μετά την επιστροφή του στην προεδρία ο Τραμπ έκλεισε την Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID), τη μεγαλύτερη του είδους της παγκοσμίως, και ζήτησε την πλήρη αναθεώρηση της διεθνούς βοήθειας που παρέχει η Ουάσινγκτον με βάση το δόγμα “Πρώτα η Αμερική”.

“Δεν πρόκειται να δαπανήσουμε δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση του βιομηχανικού συμπλέγματος των ΜΚΟ, όταν στενοί και σημαντικοί εταίροι μας, όπως η Κένυα, δεν έχουν κανένα ρόλο να διαδραματίσουν ή έχουν πολύ μικρή επιρροή στον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα κονδύλια για την υγειονομική περίθαλψη”, εξήγησε ο Ρούμπιο δικαιολογώντας την αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ.

Η μείωση της αμερικανικής διεθνούς βοήθειας έχει προκαλέσει τις επικρίσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων, όμως η υπηρεσία του ΟΗΕ αρμόδια για την καταπολέμηση του HIV/AIDS (UNAIDS) χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με την Κένυα.

Κάνοντας λόγο για “ένα σημαντικό βήμα” η UNAIDS επεσήμανε ότι η συμφωνία ΗΠΑ- Κένυας εναρμονίζεται με τον στόχο της να μειώσει κατά 90% τις νέες μολύνσεις από HIV και τους θανάτους που συνδέονται με το AIDS ως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 2010.

Ο Τζέρεμι Λέγουιν, υπεύθυνος για τη διεθνή βοήθεια στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ θα αρνηθούν να συνάψουν οποιαδήποτε συμφωνία με χώρες με τις οποίες έχουν τεταμένες σχέσεις, αναφερόμενος κυρίως στη Νότια Αφρική η οποία έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό οροθετικών στον κόσμο.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τις αρχές της Νότιας Αφρικής ότι στοχοποιούν τη λευκή μειονότητα. Η Πρετόρια αρνείται αυτές τις κατηγορίες.

Εξάλλου ο αξιωματούχος απέρριψε τις επικρίσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες καταγγέλλουν ότι αυτή η νέα προσέγγιση στην υγειονομική περίθαλψη θα μπορούσε να περιθωριοποιήσει ορισμένες κοινότητες ή άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο.

“Πιστεύουμε ότι η δομή που έχουμε θεσπίσει θα μειώσει τον αριθμό των κρουσμάτων, είτε μεταξύ μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας είτε άλλων ατόμων υψηλού κινδύνου”, εξήγησε.

