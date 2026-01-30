Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών διατρέχει κίνδυνο «επικείμενης οικονομικής κατάρρευσης» λόγω της αδυναμίας των κρατών-μελών να καταβάλουν τις συνδρομές τους, προειδοποίησε ο επικεφαλής του οργανισμού.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι ο ΟΗΕ αντιμετωπίζει μια οικονομική κρίση που «βαθαίνει, απειλώντας την υλοποίηση των προγραμμάτων», και ότι τα χρήματα ενδέχεται να εξαντληθούν μέχρι τον Ιούλιο. Σε επιστολή του προς τους πρεσβευτές, έγραψε ότι και τα 193 κράτη-μέλη πρέπει να τηρήσουν τις υποχρεωτικές πληρωμές τους ή να αναθεωρήσουν ριζικά τους οικονομικούς κανόνες του οργανισμού για να αποφευχθεί η κατάρρευση.

Η προειδοποίηση έρχεται αφότου ο μεγαλύτερος συνεισφέρων του ΟΗΕ, οι ΗΠΑ, αρνήθηκαν να συνεισφέρουν στον τακτικό προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό των ειρηνευτικών αποστολών, ενώ αποσύρθηκαν από αρκετές υπηρεσίες τις οποίες χαρακτήρισαν «σπατάλη των δολαρίων των φορολογουμένων».

Ο Γκουτέρες σημείωσε ότι αν και ο ΟΗΕ έχει αντιμετωπίσει οικονομικές κρίσεις στο παρελθόν, η τρέχουσα κατάσταση είναι «κατηγορηματικά διαφορετική».

Το 2025 έληξε με ένα ποσό-ρεκόρ ανεξόφλητων οφειλών, που ισοδυναμεί με το 77% του συνολικού οφειλόμενου ποσού.

Ένας κανόνας υποχρεώνει τον ΟΗΕ να επιστρέφει τα μη δαπανηθέντα ποσά στα μέλη αν δεν μπορεί να εφαρμόσει έναν προϋπολογισμό. Ο Γκουτέρες εξήγησε ότι αυτό δημιουργεί την παράλογη απαίτηση «να επιστραφούν μετρητά που δεν υπάρχουν».

«Η ουσία είναι ξεκάθαρη: είτε όλα τα κράτη-μέλη θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους... είτε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε ριζικά τους οικονομικούς μας κανόνες».

Η στάση των ΗΠΑ και η εναλλακτική του Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει έντονη κριτική στον ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι δεν εκπληρώνει τις δυνατότητές του.

Τον Ιανουάριο, απέσυρε τις ΗΠΑ από περίπου 31 υπηρεσίες του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι θέλει να τερματίσει τη χρηματοδότηση οντοτήτων που προωθούν «παγκοσμιοποιητικές ατζέντες».

Στα τέλη Δεκεμβρίου, οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να δώσουν 2 δισ. δολάρια για ανθρωπιστικά προγράμματα — ένα ελάχιστο κλάσμα σε σχέση με τα 17 δισ. δολάρια που είχαν προσφέρει το 2022.

Ο Τραμπ έχει κατηγορηθεί ότι προσπαθεί να αντικαταστήσει λειτουργίες του ΟΗΕ με το δικό του «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace) για την ανασυγκρότηση της Γάζας. Όταν ρωτήθηκε αν αυτό το συμβούλιο θα πάρει τη θέση του ΟΗΕ, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, μπορεί και να τη γινει».

