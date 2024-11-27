Λαβρόφ: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επιδεινώνεται λόγω του Ισραήλ

Η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται ως αποτέλεσμα των επιθετικών μιλιταριστικών πολιτικών του Ισραήλ που υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Rossiiskaya Gazeta.

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επιδεινώνεται», είπε. «Όλα αυτά προκύπτουν άμεσα από τις επιθετικές, μιλιταριστικές πολιτικές του Ισραήλ, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να μονοπωλήσει τη διαδικασία διαμεσολάβησης, ενώ πετάει στα σκουπίδια τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, παρά το γεγονός ότι αυτά τα έγγραφα εγκρίθηκαν με συναίνεση».

Σύμφωνα με τα λόγια του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, η επιθυμία του Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλειά του σε βάρος της ασφάλειας των άλλων, ενώ επωφελείται από την ακλόνητη υποστήριξη που λαμβάνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν οδηγεί πουθενά και θα επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ του ισλαμικού κόσμου και του Ισραήλ για πολλά χρόνια.

«Η επαναφορά στην κανονικότητα της κατάστασης με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση είναι ο μόνος δρόμος για τη βελτίωση της κατάστασης σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», συνέχισε ο Λαβρόφ.

«Η δημιουργία συνθηκών για την επίτευξη λύσης δύο κρατών θα ήταν το επόμενο βήμα όσον αφορά την υπέρβαση της βίαιης φάσης αυτής της κρίσης», πρόσθεσε ο Λαβρόφ. «Πιστεύουμε ότι στις προσπάθειές μας για την επίτευξη αυτού του στόχου πρέπει να επιτρέψουμε στις χώρες αυτής της περιοχής να τεθούν στο επίκεντρο αντί εκείνων που προσπαθούν να επιβάλουν τους όρους και τις προϋποθέσεις τους από το εξωτερικό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.