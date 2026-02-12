ΗΠΑ: Αποσύρονται δυνάμεις της ICE από τη Μινεσότα

Ο «τσάρος των συνόρων» των ΗΠΑ, Τομ Χόμαν, δήλωσε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών μονάδων καταπολέμησης της μετανάστευσης στη Μινεσότα θα τερματιστεί, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ενέκρινε το αίτημά του για τον τερματισμό της επιχείρησης.

«Θα παραμείνω στη Μινεσότα λίγο περισσότερο για να επιβλέψω την αποχώρηση, να διασφαλίσω την επιτυχία της», δήλωσε ο Χόμαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το πρωί της Πέμπτης.

Ο Τραμπ ανέπτυξε φέτος χιλιάδες ένοπλους πράκτορες μέσα και γύρω από τη Μινεάπολη, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες.

Ο Χόμαν είπε ότι η Μινεσότα έχει γίνει «λιγότερο πολιτεία-καταφύγιο» από τότε που οι τοπικοί αξιωματούχοι συνεργάστηκαν παραπάνω με τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους μετανάστευσης.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό δύο Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς αξιωματικούς μετανάστευσης, εν μέσω της αύξησης του προσωπικού που ξεπερνά τους 2.000 στην πολιτεία.

Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη ότι θα μειώσει τον αριθμό των ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης στη Μινεσότα κατά 700.

Ο Χόμαν είχε δηλώσει ότι προχωρά σε μερική αποχώρηση των δυνάμεων επειδή διαπιστώνει «πρωτοφανή» συνεργασία από τους εκλεγμένους σερίφηδες της Μινεσότα, οι οποίοι διαχειρίζονται τις φυλακές των κομητειών.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: ο πρόεδρος Τραμπ προτίθεται πλήρως να επιτύχει μαζικές απελάσεις κατά τη διάρκεια αυτής της διακυβέρνησης και οι ενέργειες επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας θα συνεχιστούν κάθε μέρα σε όλη τη χώρα», δήλωσε την περασμένη Τετάρτη ο Χόμαν σε συνέντευξη Τύπου. «Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε μια υπόσχεση. Και δεν έχουμε λάβει οδηγία για το αντίθετο.»

