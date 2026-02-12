Πέντε ξεχωριστά σχέδια δολοφονίας του προέδρου της Συρίας ή των ανώτερων υπουργών του αποτράπηκαν πέρυσι, αναφέρει ο ΟΗΕ σε έκθεση για το Ισλαμικό Κράτος που παρουσιάζει ο Guardian.



Σύμφωνα με την έκθεση, ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα, έγινε στόχος δύο φορές, μία στο βόρειο Χαλέπι και μία άλλη φορά στη νότια Νταράα, από τη Saraya Ansar al-Sunnah, μια αδελφή οργάνωση του Ισλαμικού Κράτους (ISIS ή ΙΚ) που πραγματοποίησε βομβιστική επίθεση σε εκκλησία στη Δαμασκό το περασμένο καλοκαίρι.

Ένας άλλος περιφερειακός αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών επιβεβαίωσε επίσης το περασμένο φθινόπωρο ότι ο Σάρα είχε αντιμετωπίσει απόπειρες δολοφονίας που αποτράπηκαν αφού το συριακό σύστημα ασφαλείας έλαβε πληροφορίεςΤο ISIS έχει εντείνει τη στρατολόγηση μελών μετά την πτώση του Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, χαρακτηρίζοντας τον Σάρα, οποίος ήταν επικεφαλής μιας ισλαμιστικής ανταρτικής ομάδας,Η ομάδα δημοσίευσε φωτογραφίες της συνάντησης του Sharaa με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, ως απόδειξη ότι είχε στραφεί προς τη Δύση και είχε εγκαταλείψει τις ισλαμιστικές του ρίζες.Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, το ISIS επικεντρώνεταιστη Δαμασκό και «εκμεταλλεύεται ενεργά τα κενά ασφαλείας και την αβεβαιότητα» στη χώρα. Ο Οργανισμός πρόσθεσε ότι η Σάρα ήταν οτου Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, και ότι η οργάνωση λειτουργούσε μέσω διαφόρων μικρότερων ομάδων σε όλη τη χώρα για μεγαλύτερη ευελιξία.Το ΙΚ συνεχίζει, με τους αναλυτές να λένε ότι έχει ανασυνταχθεί τους τελευταίους μήνες, επωφελούμενο από το κενό ασφαλείας και την πληθώρα όπλων που κατέκλυσαν τη Συρία αφότου ο στρατός του Άσαντ εγκατέλειψε τις θέσεις του. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι η ομάδα έχει 3.000 μαχητές στις δύο χώρες, η πλειοψηφία των οποίων βρίσκεται στη Συρία.Η Δαμασκός εντάχθηκε στον διεθνή συνασπισμό για να νικήσει το ISIS τον Νοέμβριο και πρόσφατα κατέλαβε μια σειρά από φυλακές και στρατόπεδα που κρατούν ύποπτους μαχητές του και συγγενείς τους στη βορειοανατολική Συρία. Η Δαμασκός ελέγχει τώρα το στρατόπεδο αλ-Χολ, όπου διαμένουν σχεδόνκάτι που οι αναλυτές προειδοποιούν ότι είναι μια «χρονοδιακόπτης» για την ριζοσπαστική ομάδα.Το Ισλαμικό Κράτος έχει πραγματοποιήσει αρκετές επιθέσεις στη Συρία από την πτώση του Άσαντ, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης εναντίον Αμερικανών και Σύρων στρατιωτών στα μέσα Δεκεμβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί και τραυματίστηκαν τρεις Σύροι.

